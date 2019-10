Israel: Rivalul politic al lui Netanyahu va fi mandatat cu formarea viitorului guvern

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk a recomandat, marti, liderilor statelor membre sa accepte o noua amanare a datei retragerii Marii Britanii din UE. "Recomand liderilor celor 27 de membri ai UE sa accepte solicitarea britanica pentru o noua amanare a datei retragerii (Regatului…

- Netanyahu, care este liderul partidului Likud, a spus ca ii returneaza mandatul primit presedintelui tarii, Reuven Rivlin. Termenul acordat lui Benjamin Netanyahu pentru formarea unei coalitii guvernamentale expira la 23 octombrie. Rivlin a declarat ca va purta consultari cu partidele…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca kurzii sirieni sunt "incredibil de fericiti cu aceasta solutie" si le-a multumit atat Turciei, cat si kurzilor pentru disponibilitatea lor de a consimti la o incetare la focului. "Avem tot ce puteam visa vreodata", a spus Trump in Texas.…

- Restaurantele La Cocosatu si La Gil din Bucuresti au fost inchise temporar de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, pana la remedierea deficientelor. In urma unui control, au fost gasite conditii igienico-sanitare necorespunzatoare, produse expirate si neconforme,…

- Cei 120 de deputati ai Knessetului, alesi in urma legislativelor din 17 septembrie, au depus juramantul si au facut fotografii la sfarsitul dupa-amiezii la Ierusalim, insa fara prea mare tragere de inima, in conditiile in care tara se afla in continuare intr-o criza politica pe care alegerile nu…

- Presedintele israelian, Reuven Rivlin, a pledat duminica pentru formarea unui guvern ''stabil'' care sa includa atat partidul Likud al premierului Benjamin Netanyahu cat si partidul ''Albastru-Alb'' condus de opozantul acestuia, Benny Gantz, dupa ce niciuna dintre aceste formatiuni nu a obtinut majoritatea…

- Presedintele parlamentului polonez, Marek Kuchcinski, a anuntat, joi, ca isi va da demisia, dupa ce s-a aflat ca acesta a folosit aeronave guvernamentale pentru calatorii private. "Am de gand sa imi depun demisia maine", a spus Kuchcinski, intr-o conferinta de presa, la trei zile dupa ce si-a…

- Presedintele palestinian Mahmud Abbas a anuntat, joi, ca Autoritatea Nationala Palestiniana (ANP) va inceta sa respecte acordurile incheiate cu Israelul, pe fondul tensiunilor in crestere inregistrate in ultima perioada intre cele doua parti. "Anuntam decizia conducerii (palestiniene) de a…