- Presedintele Republicii Arabe Egipt, Abdel Fattah El-Sisi, a declarat, miercuri, ca trebuie cautate "cai pasnice" pentru rezolvarea crizelor din Orientul Mijlociu si a apreciat pozitia omologului sau roman, Klaus Iohannis, cu privire la solutia celor doua state in cazul conflictului israeliano-palestinian.…

- Intr-un interviu publicat sambata de ziarul New York Times, Friedman a refuzat sa spuna cum ar reactiona Washingtonul in cazul anexarii de catre Israel a unor teritorii palestiniene, in schimb a remarcat: "Intr-adevar nu avem un punct de vedere pana nu intelegem in ce masura, in ce conditii, de ce…

- Aspectele economice ale acestui plan destinat sa rezolve conflictul israeliano-palestinian urmeaza a fi dezvaluite la 25 si 26 iunie la o conferinta organizata la Manama, in Bahrein. El a fost deja respins de palestinieni, care considera ca Washingtonul nu este un interlocutor credibil din cauza…

- Ginerele si consilierul lui Donald Trump, Jared Kushner, aflat intr-un turneu regional pentru a gasi sustinere pentru planul sau de pace israeliano-palestinian, s-a intalnit miercuri cu regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, a anuntat palatul regal, relateaza AFP. Regele, a carui tara…

- Regele, a carui tara detine rolul de gardian al locurilor sfinte musulmane de la Ierusalim, a insistat pe langa Jared Kushner asupra 'necesitatii multiplicarii eforturilor pentru obtinerea unei paci globale si durabile bazate pe o solutie cu doua state (israelian si palestinian) care garanteaza formarea…

- Planul de pace israeliano-palestinian promis de Donald Trump urmeaza sa fie dezvaluit dupa Ramadan, care se incheie la 4 iunie, a anuntat consilierul de la Casa Alba Jared Kushner, punand accentul pe un plan de dezvoltare mai larga a Orientului Mijlociu, relateaza AFP.

- Secretarul de stat Mike Pompeo a aparat miercuri schimbarea "parametrilor" politicii americane fata de conflictul israeliano-palestinian, desi a recunoscut ca, in ultima instanta, cele doua parti sunt cele care vor trebui sa gaseasca o solutie care sa le permita convietuirea, transmite EFE. Secretarul…