Ionel Arsene, CONFLICT cu Victor Ponta: Îl priveam astăzi pe întâiul plagiator al țării ”Am avut incredere pana-n ultimul moment ca vom reuși evitarea aruncarii Romaniei intr-o criza politica din cauza unui președinte mofturos, intr-o degringolada periculoasa pentru noi toți. M-am autoiluzionat! Interesele obscure și meschine, cele care iși doresc ca drujbele sa huruie mai tare in padurile Romaniei, asfaltul sa reintre in pamant iar o halca din Portul Constanța sa se piarda in mare, au fost mai puternice, iar votul minciunii și al manipularii a invins azi.

Dar, eu imi cunosc partidul și știu ce forța are, ii cunosc oamenii și știu ca nu va fi unul care sa nu lupte… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

