Președintele va face o noua deplasare in Statele Unite, dupa recenta intrevedere cu Donald Trump, de la Casa Alba. De aceasta data, Klaus Iohannis se va opri la New York. Unde, peste trei saptamani, mai exact in intervalul 24-26 septembrie, liderul de la Cotroceni urmeaza sa participe la “segmentul la nivel inalt al celei de-a […]