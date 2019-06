Presedintele Klaus Iohannis a solicitat, miercuri, Guvernului sa ia masuri de consolidare rapida a finantelor publice si a colectarii veniturilor bugetare, in contextul in care, subliniaza seful statului, ‘vulnerabilitatile se adancesc’. ‘Va amintiti faptul ca am retrimis bugetul spre reexaminare in Parlament. Iata ca, intre timp, vulnerabilitatile se adancesc – vedeti situatia bugetara la nivelul administratiilor publice. (…) Solicit Guvernului sa ia masuri de consolidare rapida a finantelor publice si a colectarii veniturilor bugetare’, a spus seful statului la sedinta plenara a Coalitiei pentru…