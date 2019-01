Stiri pe aceeasi tema

- „In ultimii ani, din pacate, Romania se distinge prin cea mai redusa rata europeana de achiziție și lectura de carte. Pe fondul acestei situații, am apreciat declararea, prin Lege, a anului 2019 drept „Anul carții" ca o inițiativa buna. Aștept din partea Guvernului sa o puna in aplicare cu eficiența",…

- O sesiune festiva organizata la Ateneu in prezenta presedintelui Klaus Iohannis, vernisaje, concerte, proiectii de filme, ateliere dedicate copiilor sau tururi ghidate sunt doar cateva dintre evenimentele dedicate Zilei Culturii Nationale, programate sa se desfasoare marti in Bucuresti. …

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la intalnirea cu membrii Colegiului Comisarilor, ca Romania impartaseste in totalitate abordarea pro-europeana. La randul sau,. seful Comisiei Europene a spus ca presedintia romana a Consiliului UE are loc intr-un ”un moment dificil”.

- Guvernul intentioneaza sa publice un "volum editorial" privind activitatea din 2018. Initiativa vine din partea secretarului general al Guvernului, Toni Grebla si a sefului Comisie de Strategie si Prognoza, iar de punerea în practica se va ocupa Darius

- Inceputul lui 2019 vine cu un conflict deschis intre presedinte si Guvern, prin refuzul numirii a doi ministri: Lia Olguta Vasilescu, la Dezvoltare Regionala, si Mircea Draghici, la Transporturi, dar si cu restante ale social-democratilor, precum proiectul de buget pe 2019 sau o ordonanta privind amnistia…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul pentru instituirea anului 2019 ca Anul Cartii in Romania, informeaza Administratia Prezidentiala. Proiectul de lege prevede lansarea unui program la nivel national „Romania citeste”, care presupune promovarea lecturii in scoli.

- Viceprim-ministrul Ana Birchall, aflata in vizita de lucru in Washington D.C., a avut, vineri, o intrevedere cu Wess Mitchell, asistentul pentru afaceri europene si eurasiatice al Secretarului de stat al SUA, cu care a discutat despre dezvoltarea Parteneriatului Strategic dintre Romania si SUA.…