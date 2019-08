Stiri pe aceeasi tema

- Primaria comunei Avram Iancu a lansat o licitație publica pentru construirea și modernizarea unor drumuri forestiere. Administrația publica locala este dispusa sa plateasca pentru aceasta peste 6,7 milioane de lei (aproximativ 1,4 milioane de euro). Drumurile, in lungime totala de 13,9 km, trebuie reabilitate…

- Un copil de 15 ani și mama sa, din comuna Avram Iancu, sunt cercetați penal dupa ce minorul a fost prins la volan de polițiști. In mașina se afla și femeia, care-i daduse mașina fiului ei, sa o conduca. Potrivit IPJ Alba, sambata, in jurul orei 14.00, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni l-au…

- Un tanar din comuna Șona este cercetat, de polițiști, pentru distrugere. Acesta ar fi taiat toate cele 4 cauciucuri ale unui autoturism staționat in fața unei locuințe. La data de 30 iulie 2019, polițiștii Postului de Poliție Șona l-au identificat pe un tanar de 22 de ani, din comuna Șona, ca persoana…

- La cea de-a doua licitație pentru achiziția de tramvaie noi s-au inscris doua firme, una din Turcia și alta din Polonia (POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPOLKA AKCYJNA). Au caștigat turcii de la BOZANKAYA OTOMOTIV MAK. IML. ITH. VE IHR. A.S.. Licitația nr. 2 a fost lansata in luna februarie, dupa…

- Consiliul Judetean Alba a finalizat licitatia publica pentru modernizarea Transalpinei de Apuseni, drumul spectaculos care traverseaza muntii pe o distanta de aproape 80 de km. Contractele pentru cele doua loturi au fost obtinute de o asociere de firme romanesti si italiene.

- O tamponare intre doua autoturisme a avut loc joi, 30 mai, in jurul orei 15.30 pe strada Apuseni din cartierul Micești. Potrivit IPJ Alba, nu au fost victime, doar pagube materiale cauza fiind neacordarea de prioritate. ”Pe str. Apuseni din Micești se circula haotic. Trec mașini cu prea mare viteza,…

- In județul Alba UDMR a avut un procent de 3,08%, respectiv aproape 5.000 de voturi, obtinand voturi in 75 din cele 78 comune, orase si municipii. Scorul UDMR in Alba pare unul real, avand in vedere ca aici exista cateva localitati cu comunitati puternice. In municipiul Aiud, UDMR a avut 1.171 voturi,…

- Asociatia pentru protejarea drepturilor minoritatilor nationale ”Romano Pijats”, din Italia, in parteneriat cu Scoala Gimnaziala „Avram Iancu” din comuna Unirea, judetul Alba, organizeaza la sediul acestei scoli un seminar international avand ca tema minoritatea roma.