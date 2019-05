Stiri pe aceeasi tema

- Inundatiile exceptionale provocate de Rio Paraguay, care au fortat deja 70.000 de familii din Paraguay sa isi paraseasca casele, ameninta sa atinga un nivel catastrofal in capitala Asuncion in doua saptamani, au avertizat serviciile meteorologice, citate luni de AFP. La Asuncion, nivelul raului creste…

- Indonezia intentioneaza sa-si mute capitala de la Jakarta din cauza aglomerarii, a anuntat Guvernul, citat de BBC. Ministrul Dezvoltării regionale, Bambang Brodjonegoro, a spus că preşedintele Joko Widodo a ales să mute capitala după o "decizie importantă". …

- Joko Widodo, președintele in funcție al Indoneziei, a anunțat ca Guvernul intenționeaza sa mute capitala țarii intr-un alt oraș, deoarece actuala capitala, Jakarta, este supraaglomerata , informeaza agenția Tass, citand presa locala. "Jakarta nu reușește sa indeplineasca cu succes doua sarcini,…

- Un sud-coreean in varsta de 42 de ani a ajuns pe mana poliției miercuri dupa ce a dat foc locuinței și și-a injunghiat 18 vecini. Ahn, un barbat din Jinju, a dat foc imobilului in care locuia, dupa care și-a atacat vecinii care incercau sa evacueze cladirea. Acesta și-a injunghiat 18 vecini. Potrivit…

- Politistii din judetul Mures au facut, marti, 25 de perchezitii la sedii de firme si locuintele unor persoane suspectate de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 1,5 milioane de lei. In acest caz, reprezentantul unei firme de inchirieri de utilaje de constructii ar fi facut operatiuni comerciale fictive…

- Echipele de salvare din Mozambic se tem ca alte cateva mii de persoane ar putea fi victime ale inundatiilor care au lasat in urma un lac de 125 de kilometri in aceasta tara din Africa, lovita de ciclonul Idai, potrivit DPA. Furtuna a lovit tarmul in apropierea localitatii Beira in data…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din Inspectoratul General al Politiei Romane, desfasoara vineri, 15 martie, 98 de perchezitii, in 22 de judete si in Capitala.

- Indemnizatiile pentru cresterea copilului platite in luna ianuarie 2019 au insumat 338,945 milioane de lei, suma medie fiind de 1.896,73 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In ianuarie 2019, au beneficiat de acest ajutor social 178.700 de…