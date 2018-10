Uber promite sa livreze mancare cu dronele din 2021

Grupul american Uber Technologies intentioneaza sa lanseze un nou serviciu de livrare de mancare prin intermediul dronelor, denumit UberExpress, pana in 2021, in incercarea de a-si diversifica operatiunile, informeaza The Wall Street Journal. Potrivit WSJ, Uber incearca sa angajeze un expert in drone… [citeste mai departe]