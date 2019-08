Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul vizitei de lucru la Bruxelles, prim-ministra Maia Sandu și ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu, au avut o intrevedere cu fostul președinte al Romaniei și membru in Parlamentul European, Traian Basescu.

- In mai puțin de 48 de ore, partidul de guvernamant al Romaniei a primit o tripla doza de realitate dupa alegerile din mai. scrie The Guardian in interviul cu Viorica Dancila. „Consider ca aceste alegeri nu reprezinta o victorie a partidelor de opoziție, ci o infrangere pentru PSD", a spus…

- Ambasadorul Finlandei in Romania, Marjut Akola, a vorbit joi despre sustenabilitate si digitalizare ca obiective majore ale tarii sale pentru presedintia rotativa a Consiliului UE, insa a detaliat si cateva aspecte de ordin logistic promovate in acest mandat, in concordanta cu temele principale ale…

- V. Dancila a prezentat bilantul Presedintiei Romaniei la Consiliul UE Premierul Viorica Dancila. Foto: Agerpres. VIDEO: Premierul Viorica Dancila prezinta bilantul Presedintiei României la Consiliul Uniunii Europene RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (3 iulie,…

- Ea a fost intrebata duminica seara, la postul Antena 3, care a fost contributia presedintelui Iohannis la Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene. "Foarte mica. L-as lasa corigent pe domnul presedinte. Nu am cooperat pe Presedintie foarte mult cu domnul presedinte. Sunt convinsa ca a fost…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si cel al Consiliului European, Donald Tusk, au salutat, la Bruxelles, la finalul summitului european de astazi, presedintia de succes a Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Atat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si cel al Comisiei…

- Ambasadorul Federatiei Ruse in Romania, Valery Kuzmin, a declarat miercuri ca tara sa este de acord si sprijina formarea coalitiei de la Chisinau, punctand ca interesul Rusiei este ca Republica Moldova sa fie o tara stabila."Pozitia noastra oficiala este foarte clara, este cea a Ministerului…

- Gabrielei Zoana i s-a gripat tupeul. Patrioata reșapata de Liviu Dragnea sa reprezinte Argeșul și Romania in Europa a ramas in pana de idei și de zarzavaturi. E varza de Conțești, in buna tradiție lautareasca a “fraților noire” Floroiu, nu varza de Bruxelles, pe 200.000 de euroi anual, așa cum visa…