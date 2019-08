Stiri pe aceeasi tema

- Mii de calatori din aeroporturile americane s-au confruntat vineri cu intarzieri din cauza unei defectiuni la nivel national a sistemelor de procesare ale Agentiei americane de protectie a frontierelor si vamilor, relateaza Reuters si dpa, scrie Agerpres.

- Compania aeriana British Airways a raportat miercuri numeroase intarzieri si anulari de zboruri de pe aeroporturile londoneze din cauza unei probleme informatice, care i-a afectat sistemul de inregistrare, transmit Reuters, AFP si dpa, potrivit Agerpres.Citește și: Familia Alexandrei a luat…

- Mai multe organizatii media acuza Frontex, agentia de protectie a frontierelor Uniunii Europene, ca a tolerat maltratarea unor migranti de catre functionari locali si ca a incalcat direct drepturile omului...

- Polițiștii brașoveni au fost solicitați sa intervina, la finalul saptamanii trecute, la mai multe cazuri de violența in familie. In tot județul au existat trei situații in care s-a impus emiterea unor ordine de protecție provizorii. La data de 28 iulie a.c., polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurala…

- Daca aveți de gand sa plecați in concediu in afara țarii cu autoturismul, este bine sa știți ca traficul in vami se desfașoara cu dificultate, din cauza unei defecțiuni la sistemul informatic. Potrivit unor surse ale publicației online Profit.ro, angajații vamilor din țara sunt nevoiți sa lucreze pe…

- Sistemul de propulsie nucleara al submarinului rus la bordul caruia s-a produs luni, în Marea Barents, un incendiu în care au murit 14 membri ai echipajului, nu a fost afectat în urma incidentului, a declarat joi ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, potrivit agenției EFE, preluata…

- La numai o saptamana dupa Marele Premiu al Franței, Formula 1 se reunește la sfarșitul acestei saptamani pe circuitul Red Bull Ring pentru Marele Premiu al Austriei. Dupa ce a caștigat toate cele opt curse desfașurate pana in prezent, Mercedes este in mod natural marea favorita la victorie și in acest…

- Aeronavele TAROM au decolat duminica dupa-amiaza cu intarzieri de pana la 20 de minute, din cauza unei defectiuni la una dintre cele patru benzi de preluare a bagajelor, informeaza reprezentantii Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti. "In jurul orei 16:30, la una dintre cele 4 benzi de preluare…