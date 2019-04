Stiri pe aceeasi tema

- Pe aproape 100 de strazi din Timișoara vor incepe lucrari ample, in perioada urmatoare. Nicolae Robu a anunțat ca este vorba de lucrari de reabilitare a rețelelor de apa și canalizare, care vor fi realizate in cadrul proiectului european caștigat de Aquatim, care are o valoare de 180 de milioane de…

- Ediția cu numarul 112 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre cum lupta romanii cu depresia sau anxietatea, un text despre…

- Vineri, 22 martie, de la 20.00, Manufactura iși deschide porțile pentru una dintre cele mai bune trupe de blues&soul din Europa, Roberto Morbioli Trio! Roberto Morbioli este considerat unul dintre cei mai buni chitariști de blues din Europa, fiind prezent la cele mai importante festivaluri…

- Ziua Europei va fi sarbatorita pe 9 mai la Timisoara intr-un mod aparte, fiind pastrata Piata Libertatii ca loc de desfasurare. Punctul de atractie al acestui an va fi prezenta trupei internationale Kadebostany care vine pentru prima data in Timisoara si pentru a doua oara in aer liber in Romania. Kadebostany…

- Cele mai mari 9 companii de taximetrie din Bucuresti au platit catre stat, in 2016, impozit pe profit, cumulat, in valoare de 61.224 de lei, potrivit datelor raportate catre Ministerul de Finante. In aceeasi perioada, Uber, serviciul privat de car sharing, activ pe pietele din Bucuresti, Timisoara si…

- Data de 15 ianuarie a fost desemnata „Ziua Culturii Nationale”, care marcheaza si nasterea poetului national al romanilor, Mihai Eminescu, de la a carei nastere se implinesc 169 de ani – poet care a influentat in mod covarsitor cultura nationala. Universalitatea poetului Mihai Eminescu a fost recunoscuta…

- Cunoscuta si indragita actrita a teatrului german din Timisoara, Ildiko Jarcsek-Zamfirescu, a incetat din viata, in aceasta saptamana, la varsta de 74 de ani. Absolventa a facultatii de filologie din Timisoara si a celei de actorie din Bucuresti, a debutat in 1970 la teatrul de stat din Botosani si…

- Vineri, 11 ianuarie, amatorii de rock sunt invitați la un concert in care spectatorii vor avea parte de recitalurile susținute de timișorenii de la Dragoș Moldovan și aradenii de la Lifeline, evenimentul urmand sa se desfașoare de la ora 21.00, la Capcana. „«Dragoș Moldovan» este un proiect care s-a…