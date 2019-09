Stiri pe aceeasi tema

- Transferul nu s-ar mai fi realizat din cauza unei defectiuni tehnice aparute la aeronava care urma sa efectueze zborul. Medicii si familia lui Mario Iorgulescu au incercat sa-l transfere, in noaptea de vineri spre sambata, pe fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, cu un avion, de la Spitalul…

- Medicii si familia lui Mario Iorgulescu au incercat, in noaptea de vineri spre sambata, sa-l transfere pe Mario la o clinica din Italia, cu un avion. Din cauza unei defectiuni tehnice a aeronavei, insa, transferul nu a fost posibil si tanarul se afla inca in tara.

- Medicii au incercat, in noaptea de vineri spre sambata, sa-l transfere pe Mario Iorgulescu de la Spitalul Elias, la o clinica din Italia. Transferul nu a reușit, astfel ca fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal se afla in continuare la unitatea medicala din Capitala. La recomandarea medicilor,…

- Ultimele informații despre starea de sanatate a lui Mario Iorgulescu. Tanarul ar fi fost transferat la un spital din Italia.Noi informatii au aparut in aceasta dimineata despre situatia lui Mario Iorgulescu, dupa ce a fost implicat intr-un cumplit accident rutier, in urma cu doua saptamani. Potrivit wowbiz.ro,…

- Medicii și familia lui Mario Iorgulescu au incercat, in noaptea de vineri spre sambata, sa-l transfere pe tanar de la Spitalul Elias la o clinica din Italia, transferul nereușind, astfel ca Mario se afla tot la unitatea spitaliceasca din Capitala, au declarat pentru MEDIAFAX surse medicale.Surse…

- Medicii de la Spitalul Elias din Capitala au facut noi declarații despre starea de sanatate a lui Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), care a provocat un accident rutier grav, in care un tanar de 24 de ani a murit.

- Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), este in continuare in stare critica, la sectia de Terapie Intensiva a Spitalui Elias din București, unde este ținut sub observație de medici.

- Reprezentanții Spitalului Elias au transmis noi informații legate de starea de sanatate a lui Mario Iorgulescu. Tanarul de 24 de ani, fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, a provocat moartea...