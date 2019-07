Inconştienţă: Au urcat Transfăgărăşan pe capota maşinii Inconstienta totala din partea unor tineri. Acestia au fost filmati in timp ce urca pe Transfagarasan pe capota unei masini. In imagini se vad patru tineri, dintre care unul pare a fi un copil. Se distreaza, danseaza si se intind dupa ramurile din copaci, in timp ce masina este in urcare pe Transfagarasan. Pericolul la The post Inconstienta: Au urcat Transfagarasan pe capota masinii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- In imaginile postate pe rețelele de socializare se vede cum tinerii danseaza pe capota, cu mainile in aer, iar, la un moment dat, unul dintre ei se intinde spre copacii aflati pe marginea drumului, riscand sa se dezechilibreze si sa cada de pe masina, noteaza observator.tv. Pana la acest moment,…

