Închisoare pe viață pentru ucigaşul buzoiencei Livia Bunea şi al fiicei acesteia Criminalului in serie din Cipru, barbatul care a ucis 7 femei, inclusiv o tanara din Buzau si pe fiica acesteia, a fost condamnat la inchisoare pe viata. Sentinta a fost data de judecatorii din Cipru. Barbatul de 35 de ani a primit sapte condamnari la inchisoare pe viata, cate una pentru fiecare victima, respective 5 femei si doi copii. Aceasta este cea mai dura pedeapsa impusa vreodata de o instanta din Cipru. Nikos Metaxas, criminalul in serie care a ucis sapte persoane pe parcursul a trei ani in Cipru, si-a recunoscut faptele si, potrivit presei straine, acesta ar fi spus ca regreta ceea ce… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

