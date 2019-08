Stiri pe aceeasi tema

- In declaratiile de presa pe care tocmai le a sustinut in aceasta seara, prim ministrul Viorica Dancila a anuntat ca va da o ordonanta de urgenta pentru inasprirea pedepselor aplicate criminalilor, violatorilor si pedofililor, prin care va introduce inclusiv pedeapsa inchisorii pe viata.Astazi s au implinit…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, ca va da o ordonanta de urgenta pentru inasprirea pedepselor aplicate criminalilor, violatorilor si pedofililor, prin care va introduce inclusiv pedeapsa inchisorii pe viata.

- Guvernul PSD -ALDE este singura instituție care a luat masuri concrete și a propus soluții dupa tragedia de la Caracal, a declarat senatorul PSD Maramureș, Liviu Marian Pop. Parlamentarul subliniaza faptul ca premierul Viorica Dancila a ales sa rezolve problemele sistemului, sa sancționeze vinovații…

- Comisarul Traian Berbeceanu, fost șef al BCCO Alba, o acuza pe Viorica Dancila ca e vinovata de degringolada din sistemul de poliție."De-a dreptul penibil modul in care doamna Viorica declara ca "lupta impotriva corupției" este cea care ar fi afectat negativ "lupta impotriva criminalitații".…

- Premierul Viorica Dancila a facut, miercuri, declaratii la Palatul Victoria, in care a anuntat ca se va implica personal in reforma demarata, in urma crimei din Caracal. Ea cere implicarea tuturor factorilor politici si precizeaza ca Romania trebuie sa treaca aceasta criza a institutiilor care se…

- Viorica Dancila a anunțat, miercuri seara, la sediul Guvernului, ca Romania declara razboi impotriva criminalitații, dupa crimele de la Caracal. Ea le cere partidelor politice sa ii fie alaturi.”Revolta oamenilor este justificata, dar romanii nu trebuie sa se teama. Ma voi implica personal…

