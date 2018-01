Stiri pe aceeasi tema

- Bitcoin s-a prabusit la cel mai scazut nivel inregistrat de criptomoneda in ultima luna, dupa ce ministerul justitiei din Coreea de Sud a reluat propunerea de a interzice tranzactionarea de monede virtuale. Informatia a generat panica printre utilizatori, deoarece Coreea de Sud este a treia cea…

- Doi barbați și-au pierdut viața dupa ce avionul in care se aflau s-a prabușit din cauza ceții. Serviciul de ambulanța și poliția au fost alertate in legatura cu accidentul, insa pana au ajuns in locul respectiv, cele doua victime au murit. Martorii spun ca avionul s-a prabușit intr-un…

- Așa cum GSP.RO a anunțat in exclusivitate, Dinamo il dorește pe mijlocașul lateral croat Ivan Pesici, 25 de ani, legitimat in prezent la Hajduk Split. Jucatorul și clubul Dinamo au ajuns la un acord, croatului fiindu-i propus un salariu lunar de 9.000 de euro. Deși Pesici dorea sa vina in Romania, mutarea…

- Ministerul de Comert al Chinei a anuntat, vineri, ca va limita exporturile de petrol, otel si alte metale catre Coreea de Nord, in conformitate cu noile sanctiuni impuse de ONU in urma testarii rachetelor si programului nuclear al Phenianului, informeaza site-ul agentiei de stiri

- Alerta mai putin obisnuita pe o autostrada din California, Statele Unite, dupa ce in jur de 20 de pui de gaina au fost observati pe sensul de mers spre Los Angeles.Pasarile au ajuns pe sosea dupa ce o cusca plina cu pui a cazut dintr-un camion.

- Mai sunt doar câteva zile pâna la startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, o editie care ridica multe semne de întrebare în aceasta perioada, prin prisma relatiilor tensionate la nivel mondial, în special între cele noua natiuni coreene, dar si între…

- Coreea de Nord a atacat din nou decizia ONU de a impune noi sanctiuni impotriva sa, precizand ca acestea reprezinta “un act de razboi”. Ministerul de Externe de la Phenian apreciza intr-o declaratie, ca masurile decise de Natiunile Unite echivaleaza cu o blocada edonomica totala, a anuntat agentia oficiala…

- Un incendiu a izbucnit, joi, intr-un imobil din orașul Jecheon, situat in centrul Coreei de Sud. Potrivit pompierilor, cel putin 29 de persoane au murit, iar alte 28 au fost ranite, relateaza AFP, citat de News.ro . Incendiul a izbucnit catre ora locala 16.00 (9.00, ora Romaniei) intr-o cladire de opt…

- Administratia Trump a acuzat in mod public Coreea de Nord pentru atacul cibernetic numit WannaCry, ce a paralizat mai multe spitale, banci si alte companii din mai multe state in luna mai a anului 2017.

- Ministrul de Externe britanic, Boris Johnson, susține ca Londra ar putea fi atacata cu rachete nucleare de catre Coreea de Nord în cel mult sase luni. Secretarul Afacerilor Externe a precizat ca Statele Unite ar putea retrage din Coreea de Sud toate trupele militare, în încercarea…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a declarat vineri ca rachetele balistice intercontinentale testate de Coreea de Nord nu reprezinta momentan o amenintare pentru Statele Unite, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Coreea de Nord a avertizat joi ca va lua masuri “ de autoaparare nemiloase” daca Statele Unite vor impune o blocada navala, o decizie pe care Phenianul ar considera-o “un act de razboi”, a transmis presa regimului lui Kim Jong Un, potrivit Reuters.

- ultimele declaratii ale reprezentantilor ministrului de externe din Coreea de Nord indica faptul ca regimul de la Phenian vede o ,,declaratie de razboi" iminenta in cazul in care Statele Unite instituie o blocada maritima.

- „Piata nu va avea de suferit din cauza unui deficit de capital, ci de lipsa unor oferte atractive, in special pe segmentul de birouri, unde deficitul este semnificativ.” Potrivit expertilor din industrie, piata germana a investitiilor pen­tru sectorul imobiliar comer­cial se indreapta…

- Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, a declarat, marti, ca Washingtonul este pregatit sa poarte discutii cu Coreea de Nord fara conditii prealabile, insa a adaugat ca Phenianul va trebui sa ia o decizie cu privire la programele sale balistice si nucleare, relateaza CNBC si CNN.

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica (ANRE) a anunțat astazi, pentru perioada 13-26 decembrie, prețul plafon de comercializare la cea mai solicitata benzina Premium-95 la nivel de 17.41 lei pentru un litru, iar la motorina de 15.61 lei, informeaza MOLDPRES. Astfel, benzina…

- China si Rusia efectueaza exercitii antibalistice pentru mentinerea echilibrului strategic. Exercitiul antiaerian ruso-chinez "Securitate Aerospatiala - 2017" a inceput luni, in apropiere de Beijing, si va dura sase zile.Manevrele militare ruso-chineze au rolul intensificarii cooperarii…

- Decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelul apasa greu asupra diplomatiei americane. Statele Unite s-au trezit vineri izolate la ONU si in mijlocul unui puseu de furie in lumea musulmana. O actiune inedita de protest a avut loc si in fata Casei Albe.

- Administrația din Coreea de Nord vrea negocieri directe cu SUA pentru stabilirea unor &"garnții de securitate&", i-a transmis ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, secretarului de stat american, Rex Tillerson.

- Regimul de la Phenian este ”cea mai mare amenințare imediata pentru Statele Unite”, susține generalul H.R. McMaster, consilier de securitate naționala al lui Donald Trump, scrie realitatea.net.

- Un incident aviatic a avut loc in aceasta seara in Caras Severin. Un elicopter a fost doborat de vant, pe Partia Barlova, in zona Muntele Mic, conform stiri.tvr.ro. Aparatul face parte din flota aeriana a societatii Dunca Expeditii, care desfasoara activitati comerciale, in special. Pilotul e si proprietarul…

- Printr o declaratie postata pe site ul AMbasadei Sua la Bucuresti, Departamentul de Stat al SUA si a exprimat ingrijorarea fata de faptul ca Parlamentul Romaniei ia in calcul o legislatie care ar putea submina lupta anticoruptie si ar putea afecta independenta sistemului judiciar. Prin acelasi document…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a declarat, marti, ca Statele Unite se folosesc de gruparile teroriste pentru a-si atinge propriile obiective, adaugand ca exista mari probleme in ceea ce priveste condamnarea retelelor teroriste, relateaza site-ul agentiei Tass. Ministrul…

- Donald Trump: Coreea de Nord sponsorizeaza terorismul. Donald Trump anunta noi sanctiuni impotriva Coreei de Nord. Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, luni, ca va impune mai multe sanctiuni si penalitati Coreei de Nord, desemnand statul ca fiind un „sponsor al terorismului”, potrivit…

- Conform unor surse apropiate companiei americane, Apple a inceput sa planifice trecerea la 5G, colaborand deja in acest sens cu Intel. In acelasi timp, se pare ca discutiile cu Qualcomm, care este cel mai mare producator de chipuri mobile, nu au dus deocamdata la niciun rezultat. Qualcomm…

- Ministerul american al Apararii evaluase pana in prezent numarul soldaților americani in Afganistan la 11.000, dar Casa Alba a aprobat trimiterea intaririlor cerute de generalul american John Nicholson care conduce misiunea NATO in Afganistan."Tocmai am incheiat trimiterea de intariri in…

- Rusia a obtinut dovezi care confirma ca alianta internationala coordonata de Statele Unite ofera sustinere retelei teroriste Stat Islamic, pentru a o utiliza ca instrument in tentativele de atingere a obiectivelor in Orientul Mijlociu, anunta Ministerul rus al Apararii. „Operatiunea de eliberare a localitatii…

- Militarii nord-coreeni nu il mai au la suflet pe liderul Kim Jong-un. Soldații din cadrul unitații responsabile de dezvoltarea și testarea rachetelor balistice ale Coreei de Nord sunt dezamagiți de un gest facut de dictatorul de la Phenian in timpul unei vizite efectuate la o baza a Forțelor Strategice…

- Statele Unite si Coreea de Sud au inceput sambata un exercitiu naval care implica trei portavioane americane, lansand astfel un avertisment clar regimului de la Phenian, a informat cotidianul lapresse.ca.Exercitiul, care va dura trei zile, are loc in apele situate pe coasta de est a Peninsulei…

- Canalele de comunicare directa dintre Statele Unite și Coreea de Nord sunt deschise. Astfel, Casa Alba așteapta un telefon din partea liderului Kim Jong-Un pentru a discuta despre programul nuclear al Phenianului. Anunțul a fost facut de șeful diplomației americane, Rex Tillerson.

- Trump a adus mai multe evenimente istorice in Vietnam, semnaland istoria tumultoasa a acestui stat. Totodata, el a subliniat importanța securitații economice și a transmis un nou semnal catre Kim Jong-un. Iata cele mai importante declarații: Donald Trump a vorbit in Vietnam despre razboiul…

- Preturile energiei electrice si gazelor naturale au luat-o razna in Romania, iar statul este principalul vinovat, prin politicile impuse producatorilor, a declarat Ionel Bors, country manager Sidex, la sedinta comisiei parlamentare de ancheta privind activitatea ANRE. Ionel Bors, care…

- Coreea de Nord va putea sa efectueze un atac cu rachete cu raza lunga de actiune asupra SUA nu mai devreme de doi sau trei ani, a declarat marti intr-un interviu acordat Bloomberg din Moscova directorul Departamentului pentru neproliferare si control al armamentului din Ministerul de Externe al Rusiei,…

- Melania și Donald Trump iși continua turneul oficial in Asia cu o noua oprire, de data aceasta in China. Dupa ce au aterizat in Coreea de Sud pentru o vizita de 24 de ore, timp in care au participat la mai multe evenimente oficiale alaturi de președintele Moon Jae-in și de soția acestuia, Kim Jung-sook,…

- Coreea de Nord l-a avertizat duminica pe presedintele american Donald Trump sa se abtina de la "remarci iresponsabile" în cursul turneului pe care tocmai l-a început în Asia. Donald Trump este "instabil spiritual", se afirma un articol publicat duminica…

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat la sosirea in Japonia, ca „niciun dictator" nu trebuie sa subestimeze Statele Unite, intr-o aluzie abia voalata la situația din Coreea de Nord care urmeaza sa domine turneul sau in Asia, relateaza AFP.

- Potrivit Daily Mail, Statele Unite se tem ca nord-coreeni ar putea lansa, in doar cateva saptamani, mini-rachete nucleare, capabile sa parcurga Oceanul Pacific.Kim Jong Un susține proiectul mini-rachetelor și incurajeaza cercetatorii sa grabeasca construirea acestora și a altor arme nucleare.…

- Peste 200 de persoane ar fi murit in urma prabusirii unui tunel in Coreea de Nord, in muntele unde a fost efectuat cel mai recent test nuclear subteran al Phenianului, informeaza site-ul postului japonez de televiziune Ashai, care citeaza surse anonime familiare cu situatia. Aproximativ o suta de persoane…

- Un membru al misiunii militare americane din Afganistan a murit, iar alti sase au fost raniti, dupa ce elicopterul în care se aflau s-a prabusit în provincia Logar din Afganistan, a anuntat, sâmbata, misiunea NATO din Afganistan.Potrivit comunicatului emis de misunea NATO din Afganistan,…

- Phenianul lucreaza la un tip de combustibil, pe care doar cateva țari il mai dețin la ora actuala - cunoscut sub numele de „veninul diavolului” -, pentru a putea ataca cu o racheta intercontinentala Statele Unite. Numele combustibilului este dilemtilhidrazina asimetrica (UDMH). Rețeta este veche și,…

- Incidente grave din cauza vijeliei in Bucuresti. Roxana Natalia Paturca, seator de Calarasi, a trecut prin clipe cumplite marti seara cand un copac s-a prabusit din cauza vantului puternic peste masina in care se afla.

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a declarat, marti, ca programele balistice si nucleare ale Coreei de Nord reprezinta ”o amenintare fara precedent” pentru Statele Unite, Coreea de Sud si Japonia, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Ambasadorul adjunct al Coreei de Nord la ONU, Kim In Ryong, a afirmat ca lumea sa este impinsa la limita unui razboi nuclear și ca rachetele Phenianului sunt pregatite sa loveasca oriunde in Statele Unite.

- "Am tot incercat sa-l invitam pe președintele american intr-o vizita de trei zile, convenind in cele din urma ca președintele Trump și soția sa sa soseasca in dimineața zilei de 7 noiembrie, dar am luat in considerare și dificultațile legate de asigurarea unui protocol diplomatic corespunzator in…

- Regimul de la Phenian ar putea efectua un nou test balistic în urmatoarele saptamâni, în contextul desfasurarii unor noi manevre militare americano-sud-coreene si a turneului presedintelui SUA, Donald Trump, în Asia, afirma surse citate de agentia Bloomberg. Oficiali…