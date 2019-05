A inceput recensamantul animalelor salbatice din speciile protejate. Gestionarii fondurilor cinegetice, reprezentantii Agentiei de Mediu si de la Garda de Mediu au in sarcina monitorizarea si estimarea efectivelor de urs brun, ras si pisica salbatica. Datele de anul trecut aratau ca, in judetul Buzau, sunt peste 800 de exemplare de urs. S-a dat startul evaluarii efectivelor de animale salbatice protejate din judetul Buzau. Institutiile abilitate, alaturi de gestionarii padurilor au in sarcina estimarea numarului de ursi, rasi si pisici salbatice. Evaluarea de anul trecut a aratat ca cel mai mare…