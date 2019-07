Incendiu Mănăstirea Rîmeţ - pompierii au stabilit cauza Incendiul de la manastirea Rimet a fost provocat de un scurt-circuit la un conductor electric defect sau izolat necorespunzator din mansarda cladirii cuprinse de flacari, a anuntat, sambata seara, prim-adjunctul sefului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, Ovidiu Costea. Potrivit acestuia, toate fortele ISU Alba au fost retrase din dispozitiv, dupa ce, in cursul zilei, 20 de pompieri au procedat la inlaturarea efectelor negative produse de incendiu prin degajarea elementelor de acoperis (hornuri, caferi, invelitori din tabla) care nu mai prezentau siguranta si puteau pune… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

