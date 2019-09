Incendiu in Parcul National Muntii Macinului. Masina pompierilor este la un kilometru de foc. Intervin zeci de salvatori si sateni

Stiri pe aceeasi tema

- Sectia de pompieri Macin intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu de vegetatie uscata si lastaris, care se manifesta pe o suprafata de aproximativ cinci hectare in zona localitatii I.C. Bratianu.Florentin Daciu, purtatorul de cuvant al ISU Delta Tulcea spune ca se intervine cu dou autospeciale…

- In aceasta noapte Sectia de pompieri Macin a fost solicitata sa intervina, in jurul orei 00:00, pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o hala a unui incinerator din localitatea Smardan.Florentin Daciu, purtatorul de cuvant al ISU Delta Tulcea, spune ca "arde o suprafata de aproximativ…

- In apropiere de miezul noptii Sectia de pompieri Macin a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o ambulanta SMURD si opt subofiteri, pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la un adapost pentru animale in localitatea Vacareni, din judetul Tulcea.Florentin Daciu,…

- Pompierii tulceni au reluat, marti dimineata, cautarea in Dunare a adolescentului de 14 ani din satul Peceneaga, care cel mai probabil s-a inecat luni dupa-amiaza, in timp ce era la scaldat cu cativa prieteni, scrie Agerpres. "Se intervine cu un echipaj compus din trei subofiteri din cadrul…

- Operatiune de salvare a unui adolescent de 14 ani, in plina desfasurare.Potrivit ISU Delta Tulcea, doua echipaje din cadrul Sectiei de pompieri Macin intervin cu o barca tip RIB si 1 SMURD pentru cautarea unei persoane posibil inecate in fluviul Dunarea, in zona localitatii Peceneaga. Persoana disparuta…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in localitatea Jijila judetul Constanta. Potrivit ISU Delta, salvatorii Sectiei de pompieri Macin intervin in localitatea Jijila pentru limitarea efectelor…