Stiri pe aceeasi tema

- INCENDIU de vegetatie uscata la Henig. Pompierii din Alba intervin Pompierii din Alba Iulia intervin, luni, in jurul amiezii, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata in localitatea Henig, județul Alba. ISU Alba intervine cu cinci subofițeri si o autospeciala. FOTO Arhiva

- Pompierii din Campeni intervin, luni dimineața, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata in localitatea Salciua de Sus, județul Alba. De la ISU intervin șapte subofițeri cu doua autospeciale. Aceștia sunt ajutați de catre SVSU Salciua de Jos. FOTO Arhiva

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit ieri pe strada Principala din localitatea Zlatna (zona Podul lui Paul), pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case de locuit, proprietatea lui A.N. Pompierii militari au acționat cu doua autospeciale de intervenție, in cooperare cu…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit azi noapte, pe str. Uricani din cartierul Micești, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la autoturism, proprietatea lui T.C.L. Pompierii militari au acționat cu o autospeciala de intervenție și o ambulanța SMURD. Ca urmare a acestui incendiu, a ars…

- Un incendiu de vegetație uscata a avut loc in localitatea Unirea din județul Alba. Detașamentul Aiud a intervenit pentru stingerea focului cu o autospeciala și cinci subofițeri. Un incendiu de vegetație uscata a izbucnit miercuri, in localitatea Unirea in jurul orei 14:00. Pentru stingerea focului au…

- Deașamentul Alba Iulia intervine cu o autospeciala și un echipaj de intervenție in sprijinul pompierilor voluntari de la SVSU Ciugud, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata in apropierea digului de la raul Mureș. Arderea se manifesta pe o suprafața de aproximativ 100 mp. Revenim cu amanunte.…

- INCENDIU de vegetație uscata la Ciugud. Pompierii intervin pentru stingerea focului Duminica, in jurul orei 12.00, Detașamentul de Pompieri din Alba Iulia intervine cu o autospeciala și un echipaj de intervenție in sprijinul pompierilor voluntari de la SVSU Ciugud, pentru stingerea unui incendiu de…

- Un incendiu de vegetație a avut loc miercuri seara,in localitatea Rimetea din Județul Alba. Pentru stingerea focului au intervenit pompierii de la detașamentul Aiud. Miercuri in jurul orei 21:20, un incendiu de vegetație s-a produs in localitatea Rimetea. Arderea a fost necontrolata și pentru stingerea…