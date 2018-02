Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul de stat a pierdut incasari de peste 7 miliarde de lei in perioada 2010 - 2015, intrucat pretul de referinta al gazelor la care se calculeaza redeventele petroliere nu a mai fost actualizat din anul 2008, dupa cum au relevat doua controale ale Curtii de Conturi, a declarat, miercuri Dorinel Unsarescu,…

- ANRM a organizat miercuri o dezbatere publica pe tema actualizarii pretului de referinta la gazele naturale, in functie de care se calculeaza redeventele petroliere datorate bugetului de stat de catre companiile producatoare. 'Pretul de referinta pentru calcularea redeventelor nu a mai fost actualizat…

- Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a anuntat, luni, ca analizeaza posibilitatea de a face recurs in interesul legii privind prescriptia raspunderii penale in dosarul Microsoft, in care sapte fosti ministri au scapad de raspunderea penala dupa ce faptele s-au prescris."Parchetul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, joi, ca DNA are termen pana la 1 mai sa finalizeze ancheta in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina, in care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este urmarit penal pentru savarsirea infractiunii de ucidere din...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ICCJ a decis joi ca DNA are termen pana la 1 mai sa finalizeze ancheta in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina, in care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este urmarit penal pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, potrivit AGERPRES.Instanta…

- DNA, obligata sa finalizeze ancheta in dosarul Gigina pana la 1 mai. Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis joi, 1 februarie, ca Direcția Naționala Anticorupție (DNA) are termen pana la 1 mai sa finalizeze ancheta in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina. In acel dosar, fostul ministru…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a incasat, miercuri, o noua lovitura, de data aceasta din partea magistraților Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), in ultimul dosar “Microsoft”, in care au fost trimiși in judecata fostul ministru al comunicațiilor Gabriel Sandu, dar și afaceriștii Dinu…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis luni citarea fostului premier Victor Ponta pentru a da declaratii in calitate de martor, pe 26 februarie, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova.Presa…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat pentru 8 februarie discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Instanta suprema a amanat procesul, deoarece celelalte persoane implicate in dosar nu au avut…

- * Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Prezent la Inalta Curte, Paul Stanescu a declarat ca va demisiona din functie daca va fi inculpat…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, joi, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Instanta suprema a amanat procesul, deoarece celelalte persoane implicate in dosar nu au…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, joi, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Instanta suprema a amanat procesul, deoarece celelalte persoane implicate in dosar nu au…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, joi, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Instanta suprema a amanat procesul, deoarece celelalte persoane implicate in dosar nu…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, joi, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Instanta suprema a amanat procesul, deoarece celelalte persoane implicate…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) dezbate, joi, o cerere de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul PSD Paul Stanescu. Potrivit unor surse judiciare, dosarul a pornit de la o sesizare a Curtii de Conturi si are ca obiect deturnare de fonduri…

- Instanta suprema judeca, joi, cererea DNA de redeschidere a unui dosar pe numele vicepremierului Paul Stanescu, care vizeaza fapte din 2010, cauza fiind anchetata anterior de DNA Craiova si inchisa in 2013. Primul termen va avea loc pe data de 25 ianuarie

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) dezbate, joi, o cerere de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Cererea a fost inregistrata pe data de 17 ianuarie 2018, iar alaturi de Stanescu, intimati in dosar sunt Marian…

- Procurorii de la Parchetul Militar s-au autosesizat in cazul jandarmului care ar fi lovit protestatari la protestul de sambata, fiind deschis un dosar penal pentru purtare abuziva, transmite Pachetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ).

- Dosar penal in cazul jandarmului care ar fi lovit protestatari Procurorii de la Parchetul Militar s-au autosesizat in cazul jandarmului care ar fi lovit protestatari la protestul de sambata, fiind deschis un dosar penal pentru purtare abuziva, transmite Pachetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si…

- Pentru presedintele PSD, Liviu Dragnea, a aparut o problema suplimentara dinspre DNA. De data aceasta nu este el direct vizat, ci vicepremierul Paul Stanescu, Inalta Curte de Casatie si Justitie...

- Cererea DNA de redeschidere a dosarului inchis acum cinci ani, in care a fost anchetat actualul vicepremier Paul Stanescu, va fi judecat, la Inalta Curte de Casație și Justiție de fostul subaltern al Laurei Codruța Kovesi. DNA cere la Inalta Curte redeschiderea unui dosar inchis acum cinci ani, in care…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va judeca, joi, o cerere de confirmare a redeschiderii urmaririi penale in cazul vicepremierului Paul Stanescu. Conform site-ului ICCJ, dosarul a fost inregistrat pe 17 ianuarie 2018, iar alaturi de Stanescu, intimati in dosar mai sunt Marian Belu Briceag,…

- Inalta Curte de Casație și Justiție arata, in in motivarea deciziei prin care au emis mandat de arestare pe numele lui Radu Mazare, dupa ce acesta a fugit in Madagascar, ca fostul primar a facut abuz de increderea judecatorilor, pentru ca aceștia ii ridicasera interdicția de a parasi țara. Citește…

- Familia politistului Bogdan Gigina cere urgentarea anchetei mortii acestuia Groapa de pe strada Știrbei Voda din București în care cazut polițistul Bogdan Gigina, a doua zi dupa accident. Foto: Atena Teognoste. Familia politistului Bogdan Gigina, decedat într-un accident produs…

- Trei avocati au fost trimisi in judecata de procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, intr-un dosar de conflict de interese. Potrivit unui comunicat al PICCJ transmis, vineri, AGERPRES, Ana-Aura Deleanu…

- Situația mai puțin obișnuita in justiție. Marți seara, in dosarul intocmit de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție in cazul Hexi Pharma a fost admisa excepția necompetenței teritoriale a Judecatoriei Sectorului 5.In urma deciziei de azi, dosarul a fost trimis la Curtea…

- Sectia pentru procurori a CSM decide, marti, daca magistratul DNA Eugen Stoina, care ar fi provocat un accident rutier fiind sub influenta bauturilor alcoolice, va fi revocat din structura de parchet. Cererea a fost inaintata de procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, informeaza Romania Tv.Parchetul…

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au dispus azi inlocuirea masurii arestarii provizorii luata fata de Dogan Semsettin suspectat de trafic de migranti cu masura arestului la domiciliu in Bucuresti , pe o perioada de 30 de zile, cu incepere de la data punerii efective in libertate a persoanei solicitate…

- Pe numele lui Radu Mazare a fost emis un mandat de arestare in lipsa. Acest lucru s-a intamplat in urma cu putin timp la cererea DNA. Riscul de sustragere, apreciat in raport cu anturajul fostului edil, este format din persoane publice importante. Aflat sub control judiciar, Radu Mazare a plecat din…

- "N-a venit la noi ca sa ceara o viza, nici nu a venit personal la ambasada. A trimis pe cineva, o prietena de-a lui, cu un dosar la ambasada de la Roma, ca sa ceara o viza de expatriere. Azil politic in Madagascar nu exista, nu este prevazut in cadrul legal. (...) Poți sa ceri ședere pentru anumite…

- Fostul senator Alexandru Mazare a plecat in vacanta in Madagascar, acolo unde se afla si fratele lui, Radu Mazare, a anuntat avocatul sau, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Luni, la Instanta suprema, era programat un nou termen intr-un dosar in care fratii Mazare sunt acuzati…

- Cererea de extradare a fostului sef al Intreprinderii de Stat a Alcoolului si a Industriei Bauturilor Alcoolice UKSPIRT din Ucraina, Mykhailo Labutin, ce trebuia judecata vineri la Curtea de Apel Suceava, a fost amanata, iar instanta a stabilit un nou termen pentru 12 ianuarie, a declarat pentru…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie decide pe 10 ianuarie cand va discuta cererea de arestare in lipsa a fostului primar Radu Mazare, au declarat miercuri, pentru Agerpres, surse judiciare. Potrivit surselor citate, DNA a cerut emiterea unui mandat de ...

- Plenul comun al Parlamentului a adoptat marti, pe articole, bugetele pe anul 2018 pentru Înalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliul Legislativ, Curtea de Conturi, Consiliul Concurentei, Avocatul Poporului, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii,

- Plenul comun al Parlamentului a adoptat marti seara, pe articole, bugetele pe anul 2018 pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliul Legislativ, Curtea de Conturi, Consiliul Concurentei, Avocatul Poporului, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, Consiliul

- Fostul ministru de Interne in Guvernul Boc, Gabriel Berca, merge la inchisoare. Berca a fost condamnat definitiv de instanța suprema la doi ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta. In același dosar, fostul deputat Mihai Banu a primit o pedeapsa de trei ani. In prima instanța, Curtea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis reprimirea judecatoarei Camelia Bogdan in magistratura intr-o decizie definitiva pronuntata azi, informeaza HotNews.ro. Camelia Bogdan va fi mutata disciplinar de la Curtea de Apel Bucuresti la Curtea de Apel Targu Mures. Inalta ...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca fosta judecatoare Camelia Bogdan sa fie sancționata disciplinar pe o perioada de șase luni dar sa fie fi reprimita in magistratura. ICCJ a decis ca Bogdan sa fie mutata disciplinar pe o perioada de 6 luni, la Curtea de Apel Targu Mures, incepand cu data…

- Camelia Bogdan va activa din nou ca judecator prin decizia definitiva pronunțata, miercuri, de Inalta Curte de Casație și Justiție, care a admis recursul judecatoarei impotriva deciziei CSM de excludere din magistratura. Singura sancțiune care i-a fost aplicata de judecatorii supremi a fost mutarea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a amanat, pentru data de 23 ianuarie 2018, dosarul in care Geanina Terceanu, fost judecator al Tribunalului Bucuresti, a fost condamnata, in prima instanta, la 5,6 ani de inchisoare, pentru luare de mita. Ieri, instanta suprema a respins, ca inadmisibila,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta astazi sentinta definitiva in dosarul in care fostul ministru de interne, Gabriel Berca, a fost judecat pentru trafic de influenta. In luna mai 2016, acesta a fost condamnat de Curtea de Apel Bacau la trei ani de inchisoare cu executare. In acelasi…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea da, miercuri, o prima decizie pe fond in dosarul in care fostul deputat Cristian Rizea a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru ca si-ar fi traficat influenta contra a 300.000 de euro, pentru a-l ajuta pe un om de afaceri sa obtina retrocedarea…

- Ana Maria Topoliceanu, fost director al Companiei Naționale de Investiții, a anunțat luni ca iși retrage apelul in dosarul "Gala Bute", fiind de acord cu pedeapsa de trei ani cu suspendare primita la instanța de fond. Înalta Curte de Casație și Justiție…

- Liviu Dragnea a contestat in instanța sechestrul pus de DNA pe averea sa Președintele PSD, Liviu Dragnea, a depus, prin avocații sai, la Înalta Curte de Casație și Justiție o contestație împotriva sechestrului pus de DNA pe averea sa în dosarul Tel Drum. Contestația a…

- "Procurorul nu a procedat potrivit legii la determinarea pretinsului prejudiciu - nefiind pana la acest moment o constituire de parte civila in cauza. Sub acest aspect va solicit sa observati ca nu mi-a fost adusa la cunostiinta imprejurarea ca ar exista vreo constituire de parte civila din partea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a depus, prin avocatii sai, la Inalta Curte de Casatie si Justitie o contestatie impotriva sechestrului pus de DNA pe averea sa in dosarul Tel Drum, relateaza Agerpres.

- Ca urmare a informațiilor aparute in presa, Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: La Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Timișoara a fost inregistrat…

- Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) urmeaza sa discute marți raportul Inspecției Judiciare privind controlul efectuat al Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Potrivit ordinii de zi publicata pe pagina de internet a CSM, Secția pentru procurori…

- Aurelian Sevastian, primarul din Maliuc, Tulcea, a fost declarat incompatibil de instanța. Prima sentința a venit în iunie 2016, de la Curtea de Apel Constanța, dar edilul nu a fost de acord și a facut recurs. Recursul a fost judecat la Înalta Curte de Casație și Justiție, care însa…

- Omul de afaceri Tiberiu Urdareanu, denunțatorul in dosarul președintelui PNL, Ludovic Orban, a fost amendat cu 3.000 de lei de catre judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție, deoarece nu s-a prezentat luni in instanța pentru a fi audiat. ...