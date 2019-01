În 2019, polițiștii și militarii se pot pensiona mai devreme Pensionarea anticipata in cazul militarilor și polițiștilor ar putea crea un val de pensionari in 2019. Aceștia pot in acest an sa iasa la pensie mai devreme conform legislației pensiilor militare de stat. Pensia de serviciu anticipata și pensia de serviciu anticipata parțiala ar putea determina un val de pensionari in cadrul militarilor și polițistilor care au vechimea necesara sa se pensioneze. La indeplinirea condițiilor pentru obținerea pensiei pentru limita de varsta, pensiile anticipate și anticipate parțiale sunt transformate automat in pensii pentru limita de varsta. Dupa ce timp de cațiva… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 21 de ani a fost surprinsa de politistii constanteni in timp ce depasea, pe linie dubla continua, cu viteza de 170 km/h, pe DN 2A, unde limita este de 90 km/h. Ea nu a oprit la semnalele agentilor, astfel ca politistii i-au suspendat permisul si au amendat-o cu aproape 4.500 de lei.

- O tanara de 21 de ani a fost surprinsa de polițiștii constanțeni in timp ce depașea, pe linie dubla continua, cu viteza de 170 km/h, pe DN 2A, unde limita este de 90 km/h. Ea nu a oprit la semnalele agenților, astfel ca polițiștii i-au suspendat permisul și au amendat-o cu aproape 4.500 de lei.Potrivit…

- Vesti bune pentru angajatii MAI! In 2019, polițiștii și militarii se pot pensiona mai devreme Pensionarea anticipata in cazul militarilor și polițiștilor ar putea crea un val de pensionari in 2019. Aceștia pot in acest an sa iasa la pensie mai devreme conform legislației pensiilor militare de stat.…

- Militarii si politistii au, incepand din 1 ianuarie, salarii mai mari cu 25% din diferenta dintre nivelul actual si cel prevazut de lege pentru anul 2022, anunta Ministerul Afacerilor Interne (MAI). In schimb, sporurile, indemnizatiile, primele si compansatiile raman ”cel mult” la nivelul din decembrie...

- Salariile militarilor și polițiștilor au crescut de la 1 ianuarie. Cați bani primesc in plus. Incepand cu 1 ianuarie 2019, salariile de baza, soldele de funcție/salariile de funcție se majoreaza cu 25% din diferența dintre nivelul actual și cel prevazut de lege pentru anul 2022, potrivit Ministerului…

- Un numar de 4.686.309 pensionari era inregistrat la finele lunii octombrie 2018 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.180 lei, cu 109 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), informeaza AGERPRES . Numarul celor care…

- Numarul celor care s-au pensionat la limita de varsta era de 3.556.138 persoane, dintre care 1.974.817 femei, in timp ce pensia medie se situa la 1.340 de lei.Pensie anticipata au primit, in octombrie 2018, 20.682 persoane (1.412 lei, pensie medie), pensie anticipata partiala 86.552 de…

- Guvernul a decis in ședința de vineri ca femeile sa poata opta pentru pensionarea la 65 de ani, in prezent varsta de pensionare fiind de 63 de ani. Modificarea are loc în contextul în care Curtea Constituțională a României a decis că femeile trebuie să aibă…