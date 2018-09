IMAGINI ŞOCANTE/ Momentul atacului sângeros din Iran a fost filmat. 29 de oameni au fost ucişi Momentul atacului din timpul paradei militare a fost filmat. Patru atacatori au deschis focul la intamplare asupra multimii si soldatilor. 29 de oameni au fost ucisi in atacul sangeros carea avut loc sambata, in orasul iranian Ahvaz. In imaginile filmate din timpul atacului, se vad oameni care se arunca la pamant, pentru a se feri de gloante. Focul a fost deschis de cativa barbati inarmati din spatele tribunei in timpul paradei. Dupa ce au tras in multime, atacatorii au incercat apoi sa traga asupra tribunei oficiale, dar au fost neutralizati de fortele de ordine. Urmeaza imagini cu puternic impact… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

