- O furtuna insotita de ploi cu grindina a provocat haos in Germania. Locuitorii au filmat bucatile de gheata, de dimensiunea unor mingi de golf, care le-au distrus gradinile si le-au spart ferestrele.Cele mai afectate orase au fost cele din landul Bavaria.

- Natura si-a aratat, din nou, forta devastatoare. Norii s-au rupt deasupra judetului Alba, iar puhoaiele au devastat trei localitati. Sute de gospodarii au fost inundate, iar apele au luat cu ele mai multe masini.

- Grindina a facut ravagii in judetul Salaj. Grindina de mari dimensiuni a distrus mai multe autoturisme, acoperisuri si culturi agricole. Meteorologii au emis avertizare COD ROSU si a fost trimis mesaj RO-ALERT pentru...

- Imagini apocaliptice in municipiul Baia Mare. Aproximativ 10 minute de furtuna și grindina au lasat prapad in urma. Pe rețelele de socializare au aparut numeroase imagini cu mașini distruse de gheața mare cat pumnul, case și blocuri dezvelite, copaci desfrunziți. Copac prabusit pe DN 1 C in zona ”Doua…

- Autoritațile din Italia au anunțat joi ca au confiscat 1.665 de masini folosite de o retea infractionala de romani pentru a jefui oameni pe strada in Italia si in alte tari europene, informeaza agentia dpa si presa italiana. Carabinierii au fost sprijiniți in aceasta actiune de politia din Romania,…

- Dupa tornada care a distrus mai multe case, grindina a facut prapad, in urma cu cateva minute in județele din Baragan. Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, o atenționare nowcasting de cod portocaliu valabila in județul Calarași, dar și o noua atenționare cod portocaliu de vijelii,…

- Accident in lanț cu 50 de mașini pe Autostrada A71, intre localitațile Suhl și Meiningen din Germania, dupa o furtuna cu grindina. Cel puțin 32 de oameni au fost raniți, potrivit mdr.de.

- Uniunea Europeana a aprobat, luni, o reforma a legislatiei privind drepturile de autor, menita sa asigure remunerarea corecta a artistilor si furnizorilor de stiri in context digital. Masurile deja votate de Parlamentul European au intrunit sprijinul a 19 tari; Finlanda, Italia, Luxemburg,…