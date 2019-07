Imagini accident cumplit. O persoană a murit și alte două sunt rănite.foto Imagini accident cumplit. O persoana a murit și alte doua sunt ranite.foto Grav accident de circulație produs pe E85, la ieșirea dinspre Garoafa spre Focșani, scrie realitateadevrancea.net Un autocamion care circula din direcția Garoafa- Focșani a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu un autoturism care se deplasa regulamentar. Conducatorul autoturismului a decedat. El avea 54 de ani și era din Ramnicu Sarat. Șoferul autocamionului este in varsta de 47 de ani, din municipiul București. Inca o persoana, pasagera in autocamion, a fost transportata la spital. Trei echipaje din cadrul… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol: jurnalmm.ro

