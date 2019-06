Imagine Dragons a lansat ”Birds” feat. Elisa

Stiri pe aceeasi tema

- Filmul numarul unu in Romania este ,,Pokemon Detectiv Pikachu”, care a generat incasari in valoare de 855.227 lei, dupa ce a adus in fata marilor ecrane 38.874 spectatori la debutul sau in cinematografele din toata tara. Lansat in 1996, brandul Pokemon s-a bucurat de un succes coplesitor la nivel global…

- Ei bine, cat credeai ca mai dureaza pana sa te plimbi cu Uberul pe sub apa. In Australia tocmai a fost lansat serviciul scUber prin care poate fi vazuta Marea Bariera de Corali. Dupa ce au cucerit șoselele și apoi au lansat un serviciu de transport cu elicopterul, Uber coboara ridesharingul sub nivelul…

- ANTONIA a lansat, chiar de ziua ei, o piesa inspirata din viața personala. “In oglinda” este o piesa compusa de Denis Roabeș (The Motans), Antonia și Marco & Seba și produsa de ei. “M-am deschis cel mai mult fața de fani, de public prin piesa aceasta, am dat o bucațica din intimitatea mea. Mie nu...…

- Deși se lanseaza abia peste doua saptamani, ”Avengers: Endgame” iși face deja loc in topul incasarilor. In Statele Unite ale Americii, platforma Fandango a anunțat ca numarul biletelor vandute la ”Avengers: Endgame” in prima saptamana a fost de cinci ori mai mare decat cel intregistrat de ”Avengers:…

- „De sticla”, piesa pe care Alina Eremia o lanseaza astazi, spune povestea unei iubiri intense in care vulnerabilitatea este o arma cu doua taișuri. Artista declara ca a muncit foarte mult pentru acest single, pe care il anunța a fi primul dintr-o serie pregatita pentru acest an. Videoclipul „De sticla”…

- Chiar in ziua in care implinește 30 de ani, Andrei Leonte a ales sa lanseze videoclipul piesei ”Avem monștri aici”. Artistul nu apare deloc in piesa, fiind inlocuit de o proiecție a lui din viitor, care intra in rolul unui povestitor ințelept.Ca sa poți vedea și videoclipul și sa asculți și piesa s-ar…