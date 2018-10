O veste trista a a adus doliul astazi, 21 octombrie, in fotbalul din Romania! Ilie Balaci, marele fotbalist al Craiovei Maxima, a murit in urma cu o ora. Rudele, apropiații, dar colegii din lumea sportului sunt in stare de șoc. Ilie Balaci a murit la 62 de ani. Cuaza decesului fostului fotbalist: atac cerebral Fostul […] The post Ilie Balaci a murit la 62 de ani. Cauza decesului fostului fostbalist appeared first on Cancan.ro .