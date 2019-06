Stiri pe aceeasi tema

- Instanta suprema va relua in 17 septembrie judecarea apelurilor din dosarul de coruptie in care Darius Valcov, fostul consilier al Vioricai Dancila, a fost condamnat la opt ani de inchisoare si va stabili pana atunci daca admite o serie de probe cerute de avocati, precum audierea lui Vasile Blaga, informeaza…

- Avocatul lui Darius Valcov a cerut judecatorilor Curții de Casație sa-l audieze pe fostul lider PDL Vasile Blaga, pe motiv ca acesta ar putea lamuri legatura lui Valcov cu denunțatorul din dosar. Darius Valcov, fost consiler al premierului Viorica Dancila, care a demisionat acum cateva zile, este judecat…

- Curtea Suprema judeca marti un nou termen in procesul in care Darius Valcov, fostul consilier al premierului Dancila, contesta condamnarea la 8 ani de inchisoare pentru fapte de coruptie dictata in prima instanta. La primul termen instanta i-a acordat o amanare de 2 luni de zile pentru a-si angaja avocat.

- Avocatul lui Darius Valcov a cerut Inaltei Curți de Casație și Justiție emiterea unei adrese catre SRI și audierea lui Vasile Blaga, in cauza in care fostul consilier al premierului a primit, in faza de fond, pedeapsa de 8 ani de inchisoare pentru infracțiuni de corupție. Totodata, conform Mediafax,…

- Avocatul lui Darius Valcov a cerut, marți, la termenul din apelul dosarului in care fostul ministru de Finanțe a fost condamnat in prima instanța la 8 ani de inchisoare, audierea fostului lider liberal Vasile Blaga, invocand și nelegalitatea compunerii completului de 3 judecatori de pe fond, conform…

- Radu Mazare spune ca nu se va opune extradarii, daca instanta de Madagascar va decide in acest sens. El adauga ca, dupa ce isi va ispasi pedeapsa, se va intoarce in Madagascar pentru restul vietii. „Daca instanța aceasta din Madagascar va decide ca trebuie sa fiu extradat nu ma voi mai opune pentru…

- Instanta suprema a finalizat, miercuri, dezbaterile in dosarul ''Motorina'', in care au fost condamnati fostul sef al ANAF Sorin Blejnar, fostul sef al DGIPI Constanta, sotii Nemes, dar si alte persoane, iar luarea unei decizii definitive a fost amanata pentru 9 aprilie, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Avocații Alinei Bica au solicitat,la termenul de luni, admiterea contestației in anulare in cazul Alinei Bica, invocand decizia CCR privind nelegalitatea completurilor de 5 judecatori.Aparatorul a solicitat rejudecarea apelului formulat de Alina Bica, nu si a celui al DNA. Procurorul de sedinta…