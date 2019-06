Hunedoara: Sindicatele energeticienilor de la Mintia vor protesta pentru salvarea termocentralei

Stiri pe aceeasi tema

- Delegația guvernamentala formata din premierul Viorica Dancila, ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici și ministrul Muncii, Marius Budai, s-a aflat duminica la termocentrala Paroșeni din cadrul Complexului Energetic Hunedoara. Oficialii de la Guvern au fost intampinați cu zambetul pe buze de catre…

- ateva zeci de persoane participa, miercuri seara, la un protest inedit in Piata Victoriei, cei prezenti desenand pe asfalt siluete umane ca la cercetarile criminalistice.Protestul are loc dupa adoptarea in Parlament a modificarilor la Codurile penale. Citește și: Andrei Caramitru lanseaza…

- "Doi barbati, care participau la protestul organizat in Piata Victoriei de catre COTAR, au aruncat cu oua in directia unui taxi, cu clienti, ce tranzita zona, in semn de nemultumire ca nu participa si el la protest. Jandarmii, care asigurau masurile de ordine publica la fata locului, i-au identificat…

- Astazi, in jurul orei 3.00, autoritațile au fost sesizate, de faptul ca un pieton este accidentat pe marginea drumului, la intrare in Deva, dinspre Mintia, in zona de intoarcere spre autostrada. Echipajul cu medic de la SAJ a sosit la fața locului și a constatat decesul victimei. Aceasta prezenta…

- Președintele PNL, Ludovic Orban va paricipa astazi, la Deva, la evenimentul organizat cu ocazia lansarii candidaților pentru alegerile europarlamentare, din 26 mai. La eveniment vor fi prezenți, alaturi de președintele partidului, trei dintre candidații liberali: Rareș Bogdan, Gheorghe Falca și Siegfried…

- Termocentrala de la Mintia se confrunta cu o criza fara precedent. Angajații TESA nu și-au primit salariile din cauza lipsei de lichiditați, iar termocentrala funcționeaza la cote de avarie din lipsa carbunelui. Sindicatul Solidaritatea Hunedoara cere implicarea premierului Romaniei, Viorica Dancila.…

- Peste 4.000 de apartamente din municipiul Deva au ramas luni fara apa calda si caldura, pentru 24 de ore, dupa ce producatorul de energie termica, termocentrala Mintia, a decis sa opreasca furnizarea acestui serviciu catre populatie pentru efectuarea unor reparatii la conducta magistrala de distributie…

