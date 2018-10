Horoscop zilnic MIERCURI 17 OCTOMBRIE 2018. Rebeliuni, ritm rapid al zilei! Capricornului ii place sa stea cu nasul in pamant si sa se concentreze pe a munci ca sa ajunga acolo sus unde si-a propus, insa Varsatorul refuza sa joace acest tip de joc al vietii. Ne putem astepta sa se rastoarne multe situatii. In plus, Luna mai este si in cuadratura cu alt rebel celebru, Uranus, care este retrograd in Taur. Fie tu vei refuza sa joci dupa reguli, fie altcineva, cert este ca pluteste aceasta energie in aer. Numai plictisiti nu vom fi de actiunea ce se desfasoara! Iata asadar care sunt mesajele pentru fiecare zodie in horoscopul zilei de MIERCURI 17 OCTOMBRIE… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

