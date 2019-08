Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, SAMBATA 3 AUGUST 2019. Cum te influenteaza Luna in Fecioara?

Stiri pe aceeasi tema

- Iata horoscop zilnic dragoste pentru azi, VINERI 2 AUGUST 2019. Dupa Luna Noua in Leu de ieri, ale carei efecte dureaza aproximativ doua saptamani, Venus inca in Leu face cuadratura cu Uranus, planeta imprevizibilitatii.

- Iata horoscop zilnic dragoste pentru azi, JOI 1 AUGUST 2019. Inceput de luna in forta, cu Mercur care iese din retrograd si cu Luna Noua in Leu. Avem ocazia sa facem un pas mare si curajos spre inainte! Este prima Luna Noua in Leu care nu este si cu o eclipsa.

- Luna din Taur formeaza astazi un aspect tensionat de careu cu Marte din Leu, ceea ce le poate aduce zodiilor Fixe (Taur, Leu, Scorpion, Varsator) provocari pe plan financiar, sentimental si profesional. Aceeasi Luna mai adera la o configuratie armonioasa de trigon cu Saturn si Pluto retrograde…

- Horoscop 26 iulie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile Horoscop 26 iulie 2019 - Berbec: Poți ajunge foarte ușor la conflicte care vor trece, dar pot lasa urme pe care tot tu va trebui sa le ștergi. Poate ar fi mai bine sa temperezi pornirile razboinice. Horoscop 26 iulie 2019 - Taur: Este…

- Horoscop 14 iulie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 14 iulie 2019 - Berbec: Pot sa apara unele complicații in familie, pe care sa nu mai vrei sa le rezolvi prin dialog ci prin impunerea unor soluții, de care te indoiești și tu. Horoscop 14 iulie 2019 - Taur: Problemele din anturaj…

- Horoscop 16 iunie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 16 iunie 2019 - Berbec: Vei avea ocazia sa traiești mici bucurii amanate zilele trecute, din motive pe care acum nu le mai ințelegi. Este o zi luminoasa, care te poate ajuta sa te revigorezi. Horoscop 16 iunie 2019 - Taur: Ai…

- Afla din horoscop dragoste 2019, ce iți rezerva astrele din punct de vedere sentimental. Horoscop dragoste iunie 2019 pentru nativii din zodia Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator și Pești

- HOROSCOP Berbec- Nativii din berbec cauta sa scoata in fața aceste calitați. O floare mai delicata, mai pura adica narcisa alba, pentru a contrabalansa vanitatea sa. HOROSCOP Taur- Nativii acestei zodii sunt sensibili și senzuali, cu o doza de indolența, care este legatura cu pamantul. Foarte…