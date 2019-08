Helda Parts S.R.L. sustine Cupa 4×4 Baia Mare- Sisesti Ultima cupa de off-road din Maramures a sezonului 2019 se organizeaza pe data de 30, 31 August – 1 Septembrie in comuna Sisesti. Peste 30 de echipe cu masini de teren, din toata tara, se vor strange pentru a participa la ultima competitie de off-road din Maramures, in care concurentii vor strabate trasee accidentate, cursa fiind una contra cronometru spre bucuria publicului. Chef Michael Pascal impreuna cu echipa lui vor asigura preparatele culinare in cadrul evenimentului, iar sponsorii au pregatit muzica si momente surpriza care vor tine pana tarziu in noapte. Concursul se adreseaza tuturor… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alianta USR-PLUS se afla in strada pentru a strange cele 200.000 de semnaturi impuse de lege pentru inscrierea candidatului Dan Ilie Barna in cursa pentru Presedintia Romaniei. Membrii Aliantei sunt in mijlocul celor care doresc sa-l sustina pe Dan Ilie Barna in Baia Mare, Sighetu Marmatiei, Targu Lapus,…

- La data de 30 iulie, in jurul orei 12.40, politistii baimareni au fost sesizati prin SNUAU 112 despre faptul ca persoane necunoscute sustrag cabluri electrice din incinta unei societati comerciale. La scurt timp, patrula de ordine si siguranta publica s-a deplasat pe bulevardul Unirii si in apropierea…

- Luni, 24 iunie, la ora 14:30, un tanar de 19 ani, din comuna Dumbravita, a condus o autoutilitara pe o strada neasfaltata din localitatea Carbunari, iar la intersectia cu DN 18B nu se asigura si nu acorda prioritate autoturismului condus pe directia Baia Mare – Targu Lapus de catre un tanar de 27 ani,…

- Numarul persoanelor care au nevoie de asistența medicala de urgența din partea specialiștilor Spitalului Județean de Urgența “Dr Constantin Opriș” din Baia Mare, dupa ce au consumat ciuperci este in continua creștere. Ultimul caz de intoxicație cu ciuperci a fost tratat in noaptea de luni spre marți.…

- Viitorul Ulmeni este reprezentanta județului Maramureș in barajul de promovare pentru Liga 3. Echipa din Ulmeni a caștigat seria Sud, cu 17 victorii și o singura infrangere (102-16 golaveraj), iar mai apoi a intrecut in dubla manșa cu 3-1 și 5-1 de Avantul Barsana, cea care s-a impus in seria Nord.…

- De ultima ora! Persoana calcata de tren in Baia Mare – langa Magazinul Dedeman in urma cu putin timp O persoana a fost calcata de tren in urma unui accident produs in Baia Mare – langa Magazinul Dedeman. La locul accidentului intervin echipaje de pompieri și ambulanța. Accident feroviar, 1 victima…

- Traficul rutier pe DN 1C, pe ruta Baia Mare - Dej - Cluj-Napoca, este ingreunat marti seara in vecinatatea motelului 'Doua Veverite' din apropierea orasului Somcuta Mare din cauza unor copaci doborati de vant, a precizat, pentru AGERPRES,

- Bilantul fiecarei actiuni desfasurate de politistii rutieri pentru siguranta participantilor la traficul rutier este consistent in amenzi si in numarul permiselor retinute pentru incalcarea normelor legale. In principiu cele mai multe sanctiuni sunt aplicate celor care calca prea tare pedala de acceleratie…