Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 4 WTA, a declarat dupa ce a abandonat confruntarea cu sportiva ceha Marie Bouzkova, numarul 91 mondial, ca a avut probleme la tendonul lui Ahile inca de la primul meci de la turneul Rogers Cup.“Am avut probleme la tendonul lui Ahile inca de la primul meci aici. Astazi am…

- Simona Halep, locul 4 WTA, a declarat dupa ce a abandonat confruntarea cu sportiva ceha Marie Bouzkova, numarul 91 mondial, ca a avut probleme la tendonul lui Ahile înca de la primul meci de la turneul Rogers Cup.“Am avut probleme la tendonul lui Ahile înca de la primul meci aici.…

- Jucatoarea canadiana Bianca Andreescu, locul 27 WTA, a eliminat-o, vineri, pe ocupanta locului 3 în clasamentul WTA, sportiva ceha Karolina Pliskova, în sferturile de finala al turneului Rogers Cup, de la Toronto, scrie News.ro.Andreescu s-a impus cu scorul de 6-0, 2-6, 6-4, într-o…

- Marie Bouzkova a trecut in faza optimilor de finala de Jelena Ostapenko (82 WTA), scor 6-2, 6-2. Partida dintre Simona Halep si reprezentanta Cehiei este programata ultima pe Arena Centrala in ziua de vineri, dupa duelul dintre Serena Williams si Naomi Osaka. Astfel, Halep si Bouzkova vor intra in scena…

- Australianca Ashleigh Barty va pierde poziția de lider WTA, începând de luni, 12 august, dupa sapte saptamâni, ca urmare a faptului ca Naomi Osaka s-a calificat, joi noapte, în optimile Rogers Cup, susține Mediafax.Ashleigh Barty a fost eliminata în al doilea tur de…

- Simona Halep (27 de ani) și canadianca Leylah Fernandez (16 ani) au fost eliminate in proba de dublu a turneului de la Rogers Cup (Toronto) de Nicole Melichar (SUA, 26 de ani) și Kveta Peschke (Cehia, 44 de ani), scor 6-1, 3-6, 5-10. Simona Halep debuteaza astazi și pe tabloul de simplu, impotriva americancei Jennifer…

- Simona Halep participa si in proba de dublu la Rogers Cup, unde va face pereche cu Leylah Fernandez, jucatoare canadiana in varsta de 16 ani. Halep si Fernandez, beneficiare ale unui wild card, vor evolua, marti, dupa ora 19.30, in primul tur, contra perechii Nicole Melichar/Kveta Peschke…

- Simona Halep s-a calificat in finala de la Wimbledon, iar printre persoanele care au felicitat-o a fost și Viorica Dancila. Mesajul postat de premierul țarii pe contul personal de socializare a adus, insa, numeroase comentarii ironice.