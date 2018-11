Halep, din nou pe teren. Cine a antrenat-o pe Simona

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a terminat pentru a doua oara consecutiv anul pe primul loc mondial și și-a adjudecat și primul titlu de Grand Slam, iar acest lucru i s-a datorat in mare masura și lui Darren Cahill și cuvintele perfect alese pe care i le spune la OCC și in afara terenului. Acum, jucatoarea noastra a dezvaluit…

- Siomna Halep i-a facut fericiți și cațiva copii care practica inotul și tenisul la Stejarii Country Club. Simona le-a dat cadou micuților sportivi tricouri cu chipul ei. Liderul mondial WTA i-a facut o surpriza și fiicei antrenorului sau, Darren Cahill. Numarul 1 mondial i-a oferit Tahliei Cahill unul…

- Darren Cahill a dezvaluit intr-un interviu pentru revista Raquet cum a inceput sa colaboreze cu Simona Halep, pe care a ajutat-o sa incheie al doilea an consecutiv in fruntea clasamentului WTA, dupa ce a cucerit in acest an si primul trofeu de Grand Slam din cariera, la Roland Garros.„In ...

- Triumful istoric pe care Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) l-a obtinut la Roland Garros 2018 a insemnat enorm pentru Romania si sportul ei, iar magnitudinea succesului reiese cel mai bine dintr-o declaratie data de curand de Darren Cahill (53 de ani), informeaza Mediafax. Dupa finalele pierdute la Roland…

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) nu va beneficia de sfaturile lui Darren Cahill la turneul WTA de la Moscova, ultimul inaintea Turneului Campioanelor, iar luni, 15 octombrie, a dat o declaratie prin care s-a pus pe aceeasi lungime de unda cu antrenorul de la Antipozi.In pauza dintre sezoane,…

- Simona Halep, locul 1 WTA, se recupereaza dupa accidentarea suferita la turneele din Asia și se pregatește de turneul de la Moscova, 15-20 octombrie. Simona Halep se antreneaza la București, iar la antrenament a participat și Tania, nepoțica ei. Aceasta a stat pe margine, cu o racheta de tenis in mana,…

- Simona Halep, 27 de ani, 1 WTA, s-a confruntat cu probleme serioase de sanatate la turneele din Asia. A pierdut devreme la Wuhan și a abandonat o saptamana mai tarziu, la Beijing. Diagnosticata cu hernie de disc, Simona Halep va reveni mai repede pe teren. Ea va fi prezenta la turneul de la Moscova,…

- Ultimele ore au fost extrem de tensionate la New York unde s-au reunit cele mai importante nume din tenisul mondial pentru a schimba anumite reguli ale turneelor de Grand Slam. Subiectul zilei a fost reprezentat de introducerea on-court coaching-ului și la turneele de Grand Slam, ceea ce pana acum nu…