- Guvernul Romaniei și Coaliția pentru Dezvoltarea Romaniei (www.coalitia.org ) vor colabora pentru stimularea creșterii economice, care sa se reflecte și in imbunatațirea nivelului de trai al cetațenilor romani. Aceasta a fost concluzia intalnirii desfașurate astazi, la Palatul Victoria, intre prim-ministrul…

- Executivul ar putea adopta, in sedinta de joi de la ora 15.00, Ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului administrativ, daca toate criteriile sunt implinite, a anuntat Viorica Dancila. Premierul sustine ca avizul CES, desi e unul negativ, este doar consultativ. “Daca sunt indeplinite toate criteriile,…

- Votul romanilor din 26 mai a lasat fara legitimitate politica Guvernul PSD – ALDE – UDMR condus de Viorica Dancila. In mod normal, avand in vedere rezultatele catastrofale obtinute de cele trei partide din arcul guvernamental, Premierul ar fi trebuit sa-si dea demisia din functie. Avand in vedere…

- Coaliția se confrunta cu prima criza majora dupa plecarea lui Dragnea. E blocaj la Camera Deputaților. Viorica Dancila a plecat de la plecat de la Palatul Victoria pentru a se intalni cu Calin Popescu...

- Executivul ar putea adopta, in ședința de marți, o ordonanța de urgența care reglementeaza contribuțiile de asigurari sociale de sanatate și reducerea cotei de TVA de la 9 la 5% pentru produsele alimentare montane, bio și tradiționale, au declarat surse guvernamentale pentru MEDIAFAX.Referitor…

- Viorica Dancila vorbeste intr-un interviu pentru "Adevarul" despre influenta lui Darius Valcov in Guvern. Premierul afirma despre consilierul sau ca este bine pregatit, insa neaga faptul ca aceasta ar conduce din umbra Executivul."Pe probleme economice, Darius Valcov este bine pregatit. Este…

- Guvernul PSD - ALDE a reusit sa faca functionala si atractiva schema de ajutor de stat pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie, atat pentru companiile cu capital romanesc, cat si pentru cele cu capital strain, in mai putin de un an de zile fiind semnate 28 de acorduri de finantare…