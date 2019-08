Stiri pe aceeasi tema

- Atacul armat de la El Paso, care s-a soldat sambata cu 22 de morti dupa ce un barbat a deschis focul intr-un supermarket, este "un act de terorism impotriva mexicanilor", a denuntat luni seful diplomatiei mexicane, in vizita in orasul texan, relateaza AFP. "Noi consideram ca este un act de terorism,…

- Juan de Dios Velazquez (77 de ani) și soția sa Estela Nicolasa (65 de ani) s-au mutat cu numai șase luni in urma in El Paso din Ciudad Juarez, oraș mexican din apropierea graniței cu Statele Unite. Sambata, barbatul și-a salvat soția acoperind-o cu trupul sau in timpul atacului armat dintr-un magazin…

- Atacul de la magazinul Walmart din El Paso, Mexic, este tratat de autoritațile americane drept unul de terorism domestic. Mexicul susține, insa ca este un atac rasial și vrea extradarea autorului. Autoritatile federale trateaza masacrul drept un caz de terorism domestic și investigheaza momentan care…

- Procurorul general al Mexicului ia in calcul o actiune juridica, intrucat atacul armat de la magazinul Walmart din El Paso, printre ale carui 20 de victime s-au aflat si sase mexicani, poate fi considerat terorism, a anuntat duminica ministrul de externe din Mexic, relateaza Reuters. O…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat ca drapelele arborate în cladirile oficiale sa fie coborâte în berna pâna pe 8 august, în semn de respect fata de cele 29 de victime ale celor doua atacuri armate care au îndoliat SUA în mai putin de 24 de ore, a…

- "Condamnam aceste acte odioase si lase", se subliniaza in comunicatul executivului american. Douazeci de oameni au fost ucisi sambata dimineata la El Paso, oras majoritar hispanic din Texas, in apropiere de granita cu Mexicul, si alti noua dupa mai putin de 13 ore la Dayton, in statul nord-estic…

- Aceasta organizatie, ACLU, afirma in documente judiciare depuse la un tribunal federal din San Diego, in California, ca administratia Trump ii acuza pe unii parinti migranti de delicte minore, inclusiv infractiuni rutiere, sau de neglijenta pentru a continua sa ii separe de copiii lor. ACLU furnizeaza…