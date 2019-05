Guvernul australian dat în judecată din cauza lipsei de acțiune legată de efectele schimbărilor climatice Un grup de locuitori insulari de pe coasta de nord a Australiei intenționeaza sa dea în judecata luni guvernul australian din cauza faptului ca acesta nu ia masuri pentru a diminua efectele schimbarilor climatice, scrie Reuters.



Plângerea formulata de opt locuitori ai unei insule din apropierea strâmtorii Torres marcheaza primul litigiu legat de problema schimbarii climatice justificat prin încalcarea drepturilor omului, a declarat ClientEarth, firma de avocatura britanica care se ocupa de acest caz.



"Suntem martori în fiecare zi la efectele schimbarilor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

