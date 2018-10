Stiri pe aceeasi tema

- Aflata intr o situatie dificila in clasament, pe locul 17, retrogradant, inaintea partidei de ieri cu FC Arges, de la Constanta, din etapa a 13 a a Ligii a 3 a, SSC Farul s a mobilizat si a reusit surpriza, invingand cu 3 1 1 1 echipa de pe locul patru. Intre cele doua formatii era o diferenta de 15…

- Stadionul "Gheorghe Hagildquo; din Constanta gazduieste astazi meciul SSC Farul FC Arges, din etapa a 13 a a Ligii a 2 a.In clasament, echipa de pe litoral se afla pe locul 17 pozitie care duce in Liga a 3 a , cu zece puncte, in vreme ce formatia oaspete este a patra in ierarhie, cu 25 de puncte.Echipa…

- Echipa de fotbal SSC Farul va evolua, duminica, de la ora 12, pe stadionul „Gheorghe Hagi” din strada Primaverii, impotriva celor de la FC Arges Pitesti, intr-un duel contand pentru etapa a Xll-a a Ligii a ll-a. Constantenii antrenati de Petre Grigoras au neaparata nevoie de victorie pentru a parasi…

- Azi s-au disputat primele meciuri din etapa a 12-a din Liga 1. A surprins remiza pe teren propriu a celor de la FC Argeș, cu Daco Getica, scor 1-1. Academica Clinceni continua parcursul excelent, a caștigat și cu Metaloglobus, scor 1-0. Farul lui Petre Grigoraș s-a salvat pe final la Bacau, cu Aerostar,…

- FC Argeș și Petrolul joaca ACUM intr-un meci din etapa a 10-a din Liga a 2-a. Meciul este liveSCORE pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport și TV Telekom Sport. live » FC Argeș - Petrolul 1-0A marcat: Buhaescu 3' VEZI AICI MECIUL LIVEVIDEO Echipe de start: FC Argeș: Ureche - Vișa, Turda, Hreniuc…

- Aflata pe locul 14 in clasament, cu noua puncte, dupa trei victorii si sase infrangeri in noua meciuri, golaveraj 15 22, SSC Farul joaca in runda a zecea a Ligii a 2 a in deplasare, cu ASU Poli Timisoara locul 11, cu 11 puncte , sambata, 6 octombrie, de la ora 12.00.Formatia de pe litoral se confrunta…

- Doua meciuri din etapa a 5-a a ligii secunde se joaca in acest moment. Partidele au inceput la ora 11:00 și pot fi urmarite in format liveSCORE pe GSP.ro. LIVE Farul - CS Balotești 2-0, TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look TVAu marcat: Jallow '36, '58Ripensia Timișoara - Academica Clinceni 0-3A marcat:…

- Dupa trei victorii consecutive, Chindia Targoviște a incheiat la egalitate partida de pe teren propriu cu FC Argeș, scor 1-1, in etapa a patra a Ligii a doua la fotbal. Echipa lui Viorel Moldovan ramane in continuare liderul clasamentului (10 puncte), fiind urmata de Academica Clinceni și Energeticianul,…