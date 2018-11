Stiri pe aceeasi tema

- O șosea din județul Gorj a devenit scena unui cumplit accident rutier, in care un tanar de 33 de ani a pierdut controlul volanului, s-a rasturnat cu mașina și a ramas prins sub fiarele autoturismului.

- Soferul, in varsta de 27 ani, se afla la volanul unui Opel Vectra. In localitatea doljeana Podari, a accelerat intr-o curba si nu a mai putut stapani masina. A lovit un parapete, un stalp de electricitate, a trecut printr-un gard si s-a rostogolit in curtea unei case. Cand a iesit din masina, nu-i venea…

- Un tanar de 24 de ani din Rovinari, județul Gorj, a murit in noaptea de sambata spre duminica intr-un accident rutier care a avut loc in Anglia. Catalin Manolescu lucra de numai doua luni la o fabrica de carne, deși in Romania terminase o facultate. Parinții cer acum sarijin pentru a-I adduce acasa…

- Accidentul a avut loc in jurul pranzului, in localitatea Cristesti, din comuna Holboca, in apropierea unui punct de lucru pentru colectarea fierului vechi. Femeia lucra acolo, iar autotuturismul la volanul caruia se afla, un Logan, apartinea firmei. Norocul femeii a fost ca locomotiva a lovit autoturismul…

- Un barbat de 33 de ani din Lugoj a murit, joi dimineata, intr-un cumplit accident rutier in apropierea localitatii Orsova, pe DN6. Conform primelor informatii intrate in posesia Lugojinfo.ro, lugojeanul si-a pierdut viata dupa ce a intrat intr-o depasire neregulamentara, trecand cu autoturismul peste…

- Raliu, la doar 17 ani, pe drumul comunal din satul Scanteiesti, cu masina furata. Este isprava unui adolescent care a scapat ca prin minune cu viata dupa ce a rupt un gard, a spulberat un stalp electric si s-a oprit langa poarta unei locuinte. Desigur, baiatul nu avea permis de conducere si furase cheile…

- A ajuns la spital cu diverse rani, dupa ce a incercat sa treaca strada intr-un loc nepermis. O femeie, in varsta de 40 de ani, a fost lovita in plin de o masina pe carosabil. Accidentul s-a produs ieri, in jurul orei 20:00, pe o strada din sectorul Botanica al Capitalei.