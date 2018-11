Ghidul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a afirmat sambata ca presedintele american Donald Trump "a discreditat" SUA, spunand ca Washingtonul ar fi ultimul perdant in reintroducerea sanctiunilor impotriva Teheranului, relateaza AFP. "Acest nou presedinte american (...) a discreditat ceea ce ramasese din prestigiul SUA si al democratiei. Puterea de constrangere a SUA, prin folosirea fortei economice si militare, este de asemenea in declin", a scris ayatollahul Ali Khamenei pe contul sau de Twitter. El a respins reintroducerea sanctiunilor SUA, in special pe cele impotriva sectorului…