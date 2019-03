Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de silvicultori s-au strans marti in fata Camerei Deputatilor, pentru a cere Parlamentului sa respinga proiectul de lege depus de Liviu Dragnea si alti 6 social-democrati prin care care bisericile primesc terenuri forestiere pe care le-au avut in folosinta sau administrare, dar nu in proprietate.…

- Membrii Federatiei Sindicatelor din Silvicultura Silva picheteaza, marti, sediul Camerei Deputatilor, nemultumiti de proiectul de lege privind modificarea legii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere, informeaza Sindicatul Silva. Sindicalistii din silvicultura…

- Federația Sindicatelor din Silvicultura Silva, singura organizație sindicala reprezentativa pentru sectorul de activitate agricultura, acvacultura, pescuitul, silvicultura și economia vanatului, avand un numar de peste 15.000 de membri care profeseaza in domeniul silvic in intreaga țara, organizeaza…

- O delegatie a Federatiei Sindicatelor din Silvicultura Silva va fi primita marti de presedintele Comisiei pentru agricultura si silvicultura din Camera Deputatilor pentru a discuta despre proiectul de modificare a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole…

- Reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Silvicultura Silva picheteaza marti, in intervalul orar 10:00 - 14:00, Camera Deputatilor, iar principalele solicitari vizeaza respingerea proiectului care modifica Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole…

- Federatia Sindicatelor din Silvicultura ”Silva” organizeaza un protest, in 19 martie, in fata sediului Camerei Deputatilor, avand mai multe revendicari, printre care stoparea retrocedarilor ilegale de paduri si infiintarea unei comisii privind cercetarea retrocedarilor abuzive. In plus, sindicalistii…

- Federația Sindicatelor din Silvicultura Silva a pichetat timp de patru ore Camera Deputaților. Protestatarii au avut noua puncte de revendicare, primul fiind respingerea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole…

- "Sunt convins ca tot ce s-a intamplat in acesti ani, dupa Revolutie, in zona insolventei, in zona marilor corporatii, in zona sistemului bancar, in zona multor elemente care au facut obiectul ordonantei faimoase 114, vin din neaplicarea legii de catre ANAF. Adica nu poti sa ai in zona de insolventa,…