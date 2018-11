Stiri pe aceeasi tema

- Grupul rus Gazprom a pus la punct planuri pentru a prelungi conducta de gaze naturale TurkStream in patru state din sudul si centrul Europei (Bulgaria, Serbia, Ungaria si Slovacia), informeaza un articol publicat joi in cotidianul rus "Kommersant". Gazoductul TurkStream este parte din eforturile…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au participat la o ceremonie care a marcat un punct de cotitura in cadrul proiectului TurkStream, au anuntat birourile de presa ale celor doi lideri. Noul gazoduct din Rusia va fi operaţional în 2019 şi…

- Mesajul presedintiei moldovene face referire si la vizita lui Recep Tayyip Erdogan in Republica Moldova, in perioada 17-18 octombrie 2018, care, potrivit lui Igor Dodon, a consemnat 'trecerea raporturilor bilaterale la nivel de parteneriat strategic'.Pe contul sau de Facebook, Igor Dodon…

- Grupul rus Gazprom intentioneaza sa inceapa constructia sectiunii terestre a celei de-a doua linii a gazoductului TurkStream in 2019, a declarat joi vicepresedintele Gazprom, Alexander Medvedev, transmite RIA Novosti. "Constructia sectiunii offshore a celei de-a doua linii a gazoductului TurkStream…

- La inceputul acestei saptamani s-a produs o ruptura majora in Biserica Ortodoxa. Luni, sinodul de la Moscova a anuntat ca a rupt relatiile cu Patriarhia de la Constantinopol, cea care are in subordine peste 300 de milioane de crestini ortodocsi. In urma cu o saptamana, patriarhul Bartolomeu…

- 'Un guvern turc stabil si o Turcie stabila sunt o preconditie pentru ca Ungaria sa nu fie periclitata in niciun fel din cauza migratiei terestre', a afirmat Orban, in conferinta de presa comuna de la finalul discutiilor. Prim-ministrul ungar a subliniat ca este in interesul tarii sale ca Turcia sa…

- Rusia si Turcia s-au pus de acord asupra granitelor 'zonei demilitarizate" pe care presedintii rus Vladimir Putin si turc, Recep Tayyip Erdogan, doresc sa o instituie in provincia Idlib pentru a evita un asalt asupra ultimului bastion al rebelilor in Siria, a anuntat vineri seful diplomatiei…