'Imi exprim bucuria in care, astazi, la Bucuresti, Romania, in capitala tuturor romanilor, are loc Consiliul informal de mediu. Este cea mai importanta manifestare la care toti reprezentantii, ministri ai Mediului din Uniunea Europeana, vor fi prezenti. Pentru Romania, in plina Presedintie rotativa la Consiliul Uniunii Europene, este un eveniment extrem de important. Astazi, vom dezbate teme de interes european, international si national, respectiv teme pe schimbari climatice si problemele de mediu.

In prima parte a sesiunii de astazi vom avea o tematica extrem de importanta: solutii…