Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan a afirmat, miercuri, ca masurile anunțate de Gabriela Firea, prin care mașinile care nu sunt inmatriculate in Bucuresti/Ilfov vor putea intra in Capitala doar dupa plata unei viniete, reprezinta un gest de imagine al primarului general, avand un impact nesemnificativ asupra traficului,…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri, un proiect prin care, din ianuarie 2020, toate vehiculele care nu sunt inmatriculate in Bucuresti sau Ilfov vor putea intra in Capitala numai dupa achitarea unei viniete.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, intenționeaza sa introduca o vinieta electronica pentru șoferii care doresc sa circule in oraș cu mașini ce nu sunt inmatriculate in Bucuresti sau Ilfov.

- Primarul general Gabriela Firea a anuntat miercuri introducerea in dezbatere publica a unui proiect care prevede achizitionarea unei viniete pentru toate autoturismele care intra in Capitala, dar nu sunt inmatriculate in municipiul Bucuresti sau in judetul Ilfov. Mai precis, potrivit primarului Gabriela…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri, un proiect prin care, de la 1 ianuarie 2020, toate vehiculele care nu sunt inmatriculate in Bucuresti sau Ilfov vor putea intra in Capitala numai dupa achitarea unei viniete. De asemenea, toate autovehiculele sub Euro 3, indiferent unde sunt inmatriculate,…

- Relatiile dintre Gabriela Firea - primarul general al Capitalei si Gabriel Mutu - primarul Sectorului 6 si presedinte al PSD Bucuresti par a fi reintrat pe fagasul normal. Cei doi au mers impreuna la sedinta CEx PSD care are loc in aceasta seara, alaturi de alti colegi din organizatie. Intrebat…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca analizeaza posibilitatea de a reveni in functia de presedinte al Organizatiei PSD Bucuresti si in cea de vicepresedinte al Partidului Social...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, marti ca luni a fost oprita apa calda in sectoarele 2, 3 si 4 din Bucuresti, iar din acest motiv a depus plangere penala, precizand ca a venit la PSD sa discute cu premierul Viorica Dancila despre aceste probleme.