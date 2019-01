Furtuni severe în California. Zăpadă de doi metri. Primele victime Furtunile severe au generat cantitati impresionante de ploaie si un strat de zapada de peste doi metri in muntii Sierra Nevada in aceasta saptamana, alaturi de inundatii, viituri si alunecari de noroi, au anuntat joi autoritatile americane, citate de Reuters. Meteorologii se asteapta ca acest front atmosferic sa se deplaseze catre est, spre Muntii Stancosi si regiunea Midwest, pe durata weekendului. Reprezentantii Patrulei Autostrazilor din California au anuntat ca doua accidente fatale, in care au murit patru oameni, au fost cauzate de suprafata alunecoasa a soselelor. Trei membri ai… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O puternica furtuna formata in Oceanul Pacific va aduce un strat de zapada de peste doi metri in regiunea muntilor Sierra Nevada din California si ploi abundente in alte zone ale acestui stat american, miercuri si joi, determinand o crestere si mai mare a riscului de inundatii in urma precipitatiilor…

- O puternica furtuna formata in Oceanul Pacific va aduce un strat de zapada de peste doi metri in regiunea muntilor Sierra Nevada din California si ploi abundente in alte zone ale acestui stat american, miercuri si joi, determinand o crestere si mai mare a riscului de inundatii in urma precipitatiilor…

- Furtuna a determinat o crestere si mai mare a riscului de inundatii in urma precipitatiilor considerabile care au cazut in urma cu cateva zile in aceasta parte a Statelor Unite. "Furtuna cea mare se va abate asupra noastra in ultima parte a diminetii de astazi. Pot sa va spun asta cu siguranta",…

- Cel putin cinci persoane au murit in urma unei furtuni de zapada care a afectat centrul Statelor Unite si care a provocat de asemenea blocarea a mai multor drumuri, au informat autoritatile, relateaza site-ul publicatiei New York Times, citeaza mediafax.ro.

- Cel puțin cinci persoane au murit in urma unei furtuni de zapada care a afectat centrul Statelor Unite și care a provocat de asemenea blocarea a mai multor drumuri, au informat autoritațile, relateaza site-ul publicației New York Times, scrie Mediafax.Furtuna este așteptata sa se indrepte…

- Cel putin cinci persoane au murit in urma unei furtuni de zapada care a afectat centrul Statelor Unite si care a provocat de asemenea blocarea a mai multor drumuri, au informat autoritatile, relateaza site-ul publicatiei New York Times.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteorologica de precipitatii mai ales sub forma de ninsoare si strat de zapada nou depu.In intervalul 17 decembrie, ora 12 ndash; 18 decembrie, ora 12, in nordul si in estul Olteniei, in jumatatea de vest a Munteniei, Transilvania, Maramures,…

- O furtuna de zapada a paralizat sudul Statelor Unite. In urma ninsorilor abundente, peste 300 de mii de locuitori din Carolina de Nord, Carolina de Sud, Tennessee, Alabama si Mississippi au ramas fara energie electrica.