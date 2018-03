Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltatorul imobiliar HAGAG Development Europe, parte a cunoscutului HAGAG Group din Israel, isi consolideaza pozitia pe piața dezvoltatorilor de top din Romania, imbogațindu-și portofoliul de proprietați cu doua cladiri situate pe Calea Victoriei și un teren de peste 3 hectare in apropiere de padurea…

- In privința liberalizarii pieței de electricitate, trebuie menționat ca toți consumatorii casnici de electricitate din Romania beneficiaza de mai mulți ani de dreptul de eligibilitate, ceea ce inseamna ca pot alege un contract pe piața concurențiala, negociat cu furnizorul de electricitate, fara…

- MedLife intra pe piața serviciilor medicale de ambulatoriu din Argeș și a cumparat rețeaua de clinici Solomed. MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, a anunțat achiziționarea pachetului majoritar, in proporție de 80%, din Solomed, grup de clinici de servicii medicale prezente…

- Documentul constata "anularea imprumutului in valoare de 465 milioane euro, acordat Romaniei de catre Banca Europeana de Investiții (BEI) pentru finanțarea Proiectului de modernizare a metroului din București – etapa a V-a, magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, tronsonul Universitate-Pantelimon,…

- Valoarea totala anuala a pietei de mancare gatita in cinci dintre cele mai mari orase din Romania este de 7,24 miliarde de lei, iar din aceasta, peste 67% este reprezentata de Bucuresti cu 4,89 miliarde de lei, arata datele Hospitality Culture Institute.

- Guvernul a adoptat miercuri un memorandum privind obtinerea unui acord de principiu pentru contractarea unui imprumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), in valoare de pana la 223 de milioane de euro, pentru proiectul "Investitii in infrastructura penitenciarelor", a anuntat purtatorul…

- Piata constructiilor a scazut, in 2017, pana la un minim istoric al ultimilor 10 ani, ajungand la 8,96 miliarde de euro, un declin de 7,05% fata de anul anterior, cand valoarea pietei s-a ridicat la 9,64 miliarde de euro, potrivit datelor Asociatiei Romane a Antreprenorilor de Constructii (ARACO), citate…

- Consumul zilnic de gaze a fost de circa 65 de milioane de metri cubi, iar sursele de provenienta au fost productie interna (aproximativ 27-28 de milioane de metri cubi), gaz extras din depozite (circa 14-15 milioane de metri cubi) si importuri, care au ajuns si la 22 de milioane de metri cubi (adica…

- In urma cu sapte sau opt ani, un articol despre marțișoarele ce se vand la Aiud putea incepe cam așa: „Inainte cu mai bune de o saptamana de 1 Martie, zeci de comercianti de martisoare si-au amplasat tarabele pe trotuare și in piața agroindustriala din municipiu”. In aceste zile se poate spune ca inainte…

- Temperaturile scazute si consumul in crestere au dus la cresterea preturilor pe piata spot a energiei electrice din Romania. Pretul mediu al energiei electrice tranzactionate pe Piata pentru Ziua Urmatoare (PZU), piata spot administrata de OPCOM, pentru data de 27 februarie, a fost de…

- Dezvoltatorul imobiliar israelian Hagag Development Europe investeste peste 90 de milioane de euro in primul sau proiect rezidential din Bucuresti, H Pipera Lake. Localizat pe malul lacului Pipera, H Pipera Lake este cel mai mare ansamblu de locuinte pe care compania il dezvolta in Romania. 70 …

- Romania se afla pe locul al treilea, in regiune, in ceea ce priveste dificultatea in a gasi forta calificata de munca, motiv pentru care, in acest an scolar, au fost adoptate o serie de masuri care au venit in sprijinul procesului educational, fiind infiintate 106 clase de invatamant dual, conform unui…

- Potrivit unei analize realizate de catre Wizmo.ro, platforma imobiliara dedicata atat sectorului rezidențial, cat și celui de business, și RE/MAX Grup de Lux, una dintre francizele RE/MAX Romania, apartamentele in cladiri cu regim mic, cele atipice ca dimensiuni, precum și casele care permit transformarea…

- Dezvoltatorul imobiliar Hagag Development Europe, prima firma prin care grupul Hagag iese de pe piata israeliana, a anuntat ca va investi 90 mil. euro intr-un ansamblu rezidential localizat pe malul lacului Pipera din Voluntari.

- Bancherii si academicienii considera ca plafonarea dobanzilor la credite, atat la cele de consum cat si la cele ipotecare, poate duce la exituri ale unor jucatori din piata si la pierderea unor locuri de munca, ca urmare a restrangerii industriei. „Daca se complica foarte mult politicile…

- Piața neagra, in scadere Piața neagra a țigaretelor a scazut semnificativ in ianuarie 2018 (2,7 p.p. fața de noiembrie 2017), pana la 15,6% din totalul consumului. Este cea mai importanta scadere inregistrata din martie 2016, iar procentul se afla ușor sub media anuala a comerțului ilegal din 2017,…

- In data de 21 februarie 2018, USH Pro Business a organizat evenimentul ” Potențialul pieței irlandeze pentru exportatorii vinurilor romanești”, eveniment la care au participat atat producatori de vinuri cat și specialiști in domeniul vie – vin. In cadrul seminarului s-a discutat despre atractivitatea…

- In unele zone din țara iarna abia a sosit, dar 1 martie bate puternic la ușa. E vremea in care florarii iși fac socotelile pentru cea mai profitabila perioada a lor. Primele tiruri cu flori din Olanda au ajuns deja in Romania. Doamnele și domnișoarele le așteapta.

- Volumul de investitii pe piata de birouri ar putea creste anul acesta la 500 milioane euro, de la 160 milioane euro in 2017, in conditiile in care 2018 este un an de cotitura in acest segment, proiectele care sunt in pipeline pentru perioada urmatoare incluzand centre de birouri cu o suprafata medie…

- ”Pentru atingerea acelui moment de decizie finala de investitie pentru productia de gaze din perimetrul Neptun, pe langa elementele tehnice, operationale, de fiscalitate, generate de mediul din piata de gaze, avem nevoie de a prezenta posibilitatea de monetizare a productiei din Marea Neagra. Acest…

- Credit Value Investments (CVI), companie de investitii in obligatiuni private din Polonia, unul dintre cei mai mari investitori din regiunea Europei Centrale si de Est si una dintre cele mai mari institutii europene care investesc in obligatiuni corporative, a incheiat 2017, primul an de prezenta…

- Aproximativ 3.000 de firme mici si mijlocii din Romania vor putea obtine credite in conditii avantajoase in urma unui imprumut de 75 de milioane de euro obtinut de Banca Transilvania de la Banca Europeana de Investitii, a informat marti BEI, intr-un comunicat remis StartupCafe.ro.

- Jumatate dintre companiile in insolventa au realizat investitii semnificative pe termen lung cu trei ani inainte de momentul intrarii in insolventa, iar aproape trei sferturi dintre acestea au inregistrat, ulterior momentului investitiei, venituri si profituri in scadere, spune Iancu Guda,…

- Piata marfurilor din Romania a fost caracterizata drept una imatura la nivelul autoritatilor publice si ne este dificil sa intelegem de ce nu se investeste in capacitatile locale, fie ele publice sau private, sustine Gabriel Purice, presedinte-director General al Bursei Romane de Marfuri (BRM), intr-un…

- Raportul, obtinut de adevarul.ro, are 181 de pagini iar componenta Comisiei a fost alcatuita din 9 parlamentari PSD, 3 de la PNL, si cate unul de la ALDE, USR, UDMR si PMP. Prin vot unanim, Biroul comisiei parlamentare de ancheta a fost format din presedintele Iulian Iancu (PSD), vice-presedintele Daniel…

- Numarul celor care fac cumparaturi pe internet este in continua crestere, iar piata de cadouri online a crescut cu 84% in 2017, fata de anul 2015, arata un studiu bazat pe datele furnizate de Google si realizat de agentia TargetWeb, remis, luni, AGERPRES. Aceasta crestere este in trend cu evolutia comertului…

- In cursul acestei luni, Comisia Europeana a oferit noi informații privind investigația. „Piața transportului feroviar de marfa este o componenta cruciala a legaturilor de transport ale oricarei economii. CFR Marfa este operatorul istoric pe aceasta piața in Romania și a beneficiat de stingerea…

- Piata din Romania a medicamentelor fara prescriptie medicala, a suplimentelor alimentare si dispozitivelor medicale pentru ingrijire personala (OTC) a atins, in 2017, o valoare de 3,104 miliarde de lei, in crestere cu 18,8% fata de anul precedent, arata datele unui raport de specialitate, publicat…

- Ion Sterian, director general Transgaz: Avem proiecte de investiții de peste 1,6 miliarde de euro care, odata finalizate, vor face din Transgaz una dintre primele patru companii din Europa in domeniul energetic Dumitru Chirița, președinte ANRE: Proiectul BRUA și interconectarea cu Republica Moldova…

- Despre Coșul cu lavanda, afacerea familiei Dirjan, am mai scris in paginile revistei. Atunci, Adrian și Cristina erau la inceput de drum, proaspat intorși de peste hotare și dornici sa se afirme pe o piața mai puțin cunoscuta in Romania. Lucru pe care l-au reușit deja și de aceea au devenit un exemplu…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care compania japoneza Yusen Logistics preia Keswick European Holdings Limited si Tibbett Logistics SRL, doi jucatori din sectorul de logistica. Keswick European Holdings Limited are ca obiect principal si secundar de activitate este sa actioneze…

- Rezultatele economice inregistrate de Romania sunt fantastice, dar in doi sau trei ani modelul economic nu este sustenabil pentru ca este bazat pe consum si avem nevoie sa vedem o trecere la unul bazat mai mult pe investitii, sustine Matteo Patrone, Director Regional BERD pentru Romania si…

- Piața magazinelor alimentare se va modifica radical in perioada urmatoare pentru ca cei de la Auchan au un plan de extindere masiva. Retailerul intenționeaza sa lanseze un nou concept My Auchan și va deschide magazine in toate benzinariile Petrom, dar și in alte locații din țara. Citește și:…

- Adrian Tanase-noul presedinte director general al Bursei de Valori Bucurest Presedintele director general al Bursei de Valori Bucuresti, Adrian Tanase. Foto: bvb.ro "Faptul ca avem listari de companii private reprezinta elementul pozitiv, iar consolidarea pietei de brokeraj prin restrângerea…

- Alma a disparut in pauza dintre scoala si programul after school. Monica, mama Almei, spune ca este vina profesoarei de engleza de la British School care nu s-a asigurat ca o preda celorlalti profesori. "Alma in universul ei de 6 ani jumatate si-a imaginat ca se duce intr-o excursie, s-a dus…

- Inca un lanț de retail din Germania, cu prețuri mici, se pregatește sa intre pe piața din Romania. Retailerul german Kik Textilien, aflat printre primii zece cei mai mari furnizori pentru sectorul de retail din Germania, va intra pe piața locală, după ce anul trecut și-a deschis…

- Volumul tranzactiilor imobiliare cu proprietati comerciale (malluri, birouri, depozite, hoteluri) din Romania a ajuns anul trecut la aproape un miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decat cea inregistrata in 2016, cand s-au vandut cladiri de 890 milioane euro, potrivit datelor companiei de…

- Senatorul USR Mihai Gotiu a adresat, sambata, pe Facebook, un mesaj protestatarilor care au venit din Cluj la Bucuresti, felicitandu-i pentru acest demers de sustinere a Justitiei si le-a transmis ca se intalneste cu ei in piata. "Respect! Bravo clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti, pentru…

- Decapitandu-si propriul Guvern pentru a doua oara in mai putin de 1 an, lucru nemaiintalnit in afara tarilor bananiere, PSD condus de Liviu Dragnea da dovada de o imensa iresponsabilitate si arunca din nou tara intr-o criza politica. PSD-ALDE pune luptele interne de putere mai presus de interesul Romaniei…

- Numarul nasterilor inregistrate la maternitatea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu a crescut in 2017 pentru al cincilea an consecutiv. Datele consemnate indica un total de 2990 de nasteri, dintre care 55 gemelare si una de tripleti. Per total, s-au inregistrat 3047 de nou-nascuti, dintre care…

- Recentul anunt al Bancii Transilvania (BT) privind intentia de a achizitiona un creditor mai mic de pe piata interna, Bancpost, este in prezent neutru pentru ratingurile BT, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara Fitch Ratings. Recent, Fitch a confirmat ratingul pe termen lung…

- Avalanșa de magazine deschise de catre marile companii din retailul alimentar, in ultimii ani, a plasat Romania intre țarile cu cea mai rapida dezvoltare din regiune. Previziunile iau in calcul același ritm și pentru urmatorii ani.

- Piata de fuziuni si achizitii din Romania este pe val de circa trei ani, evolutia pozitiva a economiei in ansamblul sau si a consumului in particular a facut ca atat investitorii strategici, cat si cei financiari sa isi intoarca privirea catre Romania.

- Remus Borza, parlamentar si un om care cunoaste foarte bine sectorul energetic, avand in vedere ca a fost administrator judiciar al Hidroelectrica, spune ca se astepta la o schimbare a CEO-ului Petrom, avand in vedere ca Mariana Gheorghe era de peste zece ani in functie si cateodata este bine sa…

- Omul de afaceri ceh Petr Kellner a cumparat un trader de gaze din Voluntari, cu afaceri de 32 de milioane de lei intr-o tranzactie de circa noua milioane de euro. Trei antreprenori locali devin milionari in euro in urma acestui acord, potrivit estimarilor ZF. Miliardarul ceh Petr Kellner…

- Un brad de Craciun a luat foc intr-o piața din Rusia in noaptea de Anul Nou cu doar cateva minute inainte de miezul nopții. Mulțimea adunata in piața din Yuzhno-Sakhalinsk pentru trecerea dintre ani și-a pastrat calmul și la miezul nopții au numarat alaturi de DJ-ul evenimentului. Revelionul 2018 a…

- Anul acesta pretul mediu pe metru patrat util a crescut la 1.171 euro pe piata imobiliara din Romania, cresterea este explicata ca fiind consecinta directa a cresterii preturilor locuintelor din orasele mici contrar cu ieftinirea apartamentelor in orasele mari. Daca planuiesti sa investesti…

- Dezvoltatorul si administratorul de parcuri logistice P3, detinut de fondul suveran al statului Singapore, GIC, a anuntat achiziția a peste 17 hectare de teren langa parcul P3 Bucharest, cu intenția de a dezvolta parcul pana la 500.000 mp in urmatorii doi ani.