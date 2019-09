Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri seara, Biroul Politic Teritorial ALDE Prahova, forul de conducere al organizatiei judetene, s-a intrunit pentru a analiza traiectoria partidului dupa iesirea de la guvernare, in contextul in care liderul judetean, Gratiela Gavrilescu, a fost propusa pentru un nou mandat de ministru al Mediului,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca va propune membri ALDE pentru portofoliile de ministri vacante, respectiv Gratiela Gavrilescu la ministerul Mediului, Ion Cupa la ministerul Energiei si Stefan Baisanu, ca ministru pentru Relatia cu Parlamentul. „Am decis sa nominalizez reprezentanti…

- ”ALDE nu vrea sa ramana la guvernare”, a declarat, miercuri seara, intr-o interventie telefonica la Digi 24, Calin Popescu Tariceanu. Acesta a explicat ca Delegatia Permanenta a decis iesirea de la guvernare, Teodor Melescanu fiind unul dintre cei care au votat ”pentru” ”Dumneavoastra trebuie…

- In cadrul ședinței de astazi, membrii Biroului Politic Teritorial ALDE Prahova au analizat efectele deciziilor politice ale partidului și au adoptat, in unanimitate, o rezoluție prin care: - Susțin obținerea unui nou mandat de viceprim-ministru și ministru al mediului de catre doamna Grațiela…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca Delegația Permanenta a ALDE se va intruni, luni, pentru a formaliza deciziile de excludere a membrilor ALDE care au acceptat sa fie propuși in Guvern de catre premierul Viorica Dancila.„Domnul Baișanu mai e membru ALDE pana luni, cand va avea loc ședința…

- Teodor Meleșcanu, ales marți președinte al Senatului, a deținut de trei ori funcția de ministru al Afacerilor Externe, a fost ministru al Apararii și interimar la Justiție. El a ocupat, totodata, funcții importante in diplomație, a fost director SIE și senator de Prahova in patru legislaturi, anunța…

- Teodor Meleșcanu, noul președinte al Senatului, a declarat marți ca in ciuda nemulțumirilor romanilor din Diaspora privind alegerile din 26 mai 2019, fostul Ministru de Externe nu considera ca este vinovat sau ca i-ar fi dezamagit pe romanii din strainatate, anunța MEDIAFAX.Citește și: Ies…

- 'Nu avem un mandat, chiar am avut in ultimele doua saptamani intalniri in cadrul organizatiei judetene, am stabilit ca fiecare va vota dupa cum crede, analizand prestatia fiecarui candidat, munca pe care a depus-o de-a lungul timpului in cadrul partidului. Ca e competitie in cadrul PSD, e un lucru…