Stiri pe aceeasi tema

- „Cu privire la batranul din Sighetu Marmației, care ar fi fost agresat la spitalul din municipiu, polițiștii s-au sesizat din oficiu in urma imaginilor aparute in mediul online, l-au identificat pe barbat și desfașoara cercetari pentru a stabili imprejurarile in care s-a comis fapta”, spune purtatorul…

- Andrei-Petre Iuhasz, baiatul de numai 9 ani care a fost dat disparut in aceasta dimineața a fost gasit. „Baiatul a fost gasit pe raza municipiului, este ok, nu a fost victima vreunei infractiuni, nici nu a comis vreo fapta penala”, spun reprezentanții IPJ Maramureș. La data de 09 iulie a.c., acesta…

- Vremea extrema a impartit Romania in doua. Daca in sudul tarii a fost canicula, in partea de nord vijeliile au lovit fara mila. Valul saharian s-a ciocnit cu o masa de aer polar, venit dinspre nordul continentului, iar codurile de vreme rea s-au schimbat de la o ora la alta. In judetul Maramures a fost…

- Furtuna a facut ravagii in Maramureș. Vantul care a batut cu aproximativ 200 de km/ora a smuls copaci din radacini și a rupt firele de inalta tensiune. Sunt opt linii de medie tensiune afectate parțial sau total zona Codru, Seini, Leordina Valea Viseului, Coroieni,Baba, Vima Mica, Valenii Somcutei,…

- Avand in vedere temperaturile ridicate, caniculare, inregistrate in Maramureș, reprezentanții SC Drumuri și Poduri SA adreseaza o rugaminte tuturor participanților la trafic sa incerce, pe cat posibil, sa respecte conduita rutiera specifica acestei perioade. Se impune, astfel, evitarea franelor bruște,…

- In cursul anului trecut, 6 pacienți au beneficiat de asistența medicala in cadrul Unitații de Primire Urgențe (UPU) a Spitalului Județean de Urgența “Dr. Constantin Opriș“ din Baia Mare, dupa ce au fost mușcați de vipere, a precizat medicul șef – Dr. Dan Roman. Exista cateva semne care ajuta la recunoașterea…

- Biroul Electoral Județean nr. 26 Maramureș a centralizat datele inregistrate la procesul electoral din data de 26 mai a.c.. La alegerile europarlamentare au fost centralizate situația din cele 437 secții de votare. Pe listele electorale permanente au fost inscriși 426.587 alegatori cu drept de vot.…

- Fratii Corin si Sorina Pop din Baia Mare au un mesaj catre clasa politica din Maramures, din Romania. Cei doi frati au decis sa puna pe muzica mesajul lor dupa ce au stat de vorba cu bunicii. Cel care i-a filmat si a postat videoclipul pe retelele de soacilizare este chiar tatal copiilor, Sorin Pop.…