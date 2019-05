Stiri pe aceeasi tema

- ”Liderul de facto al Romaniei a fost trimis la inchisoare pentru trei ani și jumatate pentru corupție, zguduind astfel guvernul națiunii de la malul Marii Negre, in timp ce Uniunea Europeana și-a exprimat ingrijorarea cu privire la independența judecatoreasca”, scrie publicația. Bloomberg mai scrie…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, luni, definitiv, pe liderul PSD, Liviu Dragnea, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Instanta suprema a mentinut in cazul lui Liviu Dragnea…

